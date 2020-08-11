823炮戰62週年 新北今年再增設5處托老中心照顧老英雄

中華民國823戰役戰友總會今日舉辦823炮戰62周年追思紀念會，今現場超過500位參戰老兵出席，這些老英雄們平均年齡都超過80歲，新北市副市長謝政達表示，新北市已有40多處公共托老中心，今年已增設5處，可讓長輩們安養安老。

823炮戰即將滿62周年，謝政達表示，台灣現在能有這樣的穩定發展，要感謝當年參加八二三戰役的前輩戰友們捍衛國家安全，用熱血生命為台灣奠定了安穩基礎。上一代用生命在戰火中保衛了國家，我們這代要更努力守護、珍惜這份得來不易的和平成果。

謝政達說，今年受新冠肺炎影響，更特別針對公共場所、長照機構與安養中心加強防疫措施，做好萬全準備。理事長連城珍也表示，近期面臨最大挑戰就是新冠肺炎復燃再起趨勢，站同一陣線並肩作戰是最重要的，切不可掉以輕心；也希望透過本次追思紀念會能夠傳承當年面對危險時勇往直前、不輕言退縮的精神，凝聚市民防疫決心。

民政局長柯慶忠表示，823炮戰至今超過一甲子歲月，目前新北市823戰役戰友協會約有千名會員，每年透過追思會的方式邀請老英雄齊聚一堂重憶過往，維繫當年同袍情感。