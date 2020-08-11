北市2隧道區間測速解封？ 警方將與交通部討論重啟時間

台61線西濱快速道路彰化段區間測速出包，導致新北市以外8個縣市宣布停用，交通部道安會日前拍板彰化段出包屬單一事件，訂出執法SOP，要求地方政府依此規範即可恢復執法，台北市交通大隊表示，近期將與交通部開會，屆時會討論是否重新使用區間測速，以及是否需要增設區間測速。

彰化縣區間測速器失準，3000多張罰單全撤銷，重創政府執法公信力，立委要求區間測速器須訂定檢核統一標準，目前台北市、桃園市、台中市、高雄市、苗栗縣、台東縣、雲林縣等皆停用區間測速。

日前交通部道安會報執行秘書謝銘鴻指出，彰化段出包屬個案，各地方政府只要依照訂定的SOP來執法即可恢復區間測速，然而台北2處區間測速從4月底停用後，至今尚未重新啟用。

北市交通大隊執法組長王均指出，中央訂定的SOP內容包含區間測速設備要跟國家時間與頻率標準實驗室對時，以及對時出現網路錯誤等狀況，就須進行除錯機制等。

北市實施區間測速的辛亥隧道及自強隧道設備經第三方公正單位檢測後皆無問題，但交通部規畫將針對區間測速進行修法，為了保障民眾權益，才延後啟用時間，待近期與交通部開會後再決定重啟時間。

王均表示，為降低隧道內的交工事故並配合交通部「速度管理」及「科技執法」政策，自2019年9月開始於自強隧道實施區間測速，截至4月底已取締1萬8338件超速案例；而辛亥隧道也在今年1月實施區間測速，並取締1萬4978件超速。

另外，針對因時間換算錯誤導致警方錯誤舉發的罰單，王均表示，2處區間測速設備都有固定檢測，儘管因彰化個案停用，但停用前發出的罰單都沒出錯，所以無撤銷罰單的問題。

王均表示，區間測速設置後，隧道內的車禍事故確實降低不少，光是自強隧道今年4月與去年同期相比就下低41％事故率，顯示其設備還是有發揮效用。除了區間測速外，北市各警分局也有針對事故熱點進行固定式或移動式測速，確保民眾行車上的安全。