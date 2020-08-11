新北金山限定填飽心靈便當限量200個 用1元就可帶回家
「這款便當不能吃，填飽心靈專用」，新北市農業局與朱銘美術館推出「來嗑光，和作用」藝術力便當，即日起至8月15日在台北南山廣場限量販售，只要1元就可以把夏季出遊野餐小物帶回家，以另類創意的方式行銷地方觀光。
「來嗑光，和作用」藝術力便當，外觀標註由金山在地食材做成的，但內容物其實不能吃，包括以金山友善耕作彩田米外型呈現的「友善小農白飯毛巾」、便當裡一定要有的蔬菜─「什麼都裝菜提袋」、金山紅心地瓜造型的「草根地瓜野餐墊」、生根金山「阿原肥皂」之「細菌滾蛋皂」以及用金山鴨肉呈現的「金山包在這張里」活動DM，組合成趣味便當。
景觀處表示，即日起至8月15日每天中午12點，在台北南山廣場辦公大樓2樓服務櫃檯左側的自動販賣機區開賣，每日限量40個，每人限購1個，只要1元就能把可愛實用的便當帶回家。
除了創意有趣的藝術力便當外，朱銘美術館即日起開始推出限量「新北特有種－青農力太極便當」，使用當令產地直送食材，支持在地青農，「以藝術力挺青農力」，讓大家參加「光，和＿作用」藝術展演時，不只能獲得心靈上的滿足，更能以在地美味填飽肚子。
朱銘美術館長賴素鈴表示，希望透過這個便當，讓大家知道藝術其實就像便當一樣輕鬆且日常，也希望遊客可以帶著這個便當，經歷金山的美好。更多「光，和＿作用」相關資訊請至活動網站查詢。
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