觀光重災區 北市辦轉型論壇 明年將推後疫產業白皮書

台北市長柯文哲說，疫情讓全球觀光產業變成觀光「慘」業，近9成外國觀光客必訪的台北市成為海嘯第一排重災區。柯文哲預估，疫情2年內不會結束，如果疫情2年內無法解決，台北市有4萬多間客房怎解決，所以北市府要找出後疫時代的新常態(Ｎew normal)，明年推出後疫時代「產業白皮書」。

台北市政府今天舉行「後疫情時代觀光旅遊轉型論壇」，這也是北市第三場後疫情時代的產業論壇，並邀請晶華酒店集團董事長潘思亮、易遊網董事長陳甫彥、風向旅行總經理游智維、國立高雄餐旅大學教授劉喜臨等參與論壇，上海市文化和旅遊局副局長程梅紅等透過視訊分享上海經驗。

柯文哲說，台北市有4萬5千間旅遊客房，這幾年受陸客不來、加上這次的新冠疫情，儘管台灣的國內觀光旅遊沒有傷到，但台北市專做外國觀光客的受創嚴重，柯文哲也舉今天論壇場地文華東方，柯文哲說，今天的論壇在文華東方舉辦，「特別有意義，因為上面(客房)關掉了。」

柯文哲說，儘管台灣算在疫情的暴風圈外圍、較安寧的地方，但現在全球還在暴風雨中，甚至未來疫苗生產，不僅不見得馬上做出來，就算做出全球有70億人口，打一輪也要好幾年，甚至台灣的競爭絕對比不過歐美，所以許多人問「疫情何時結束？」柯文哲說，他都回答「還沒開始」。

柯文哲提到，台北市一共有1486家旅行業，比例高達37.46%，等同全台4成的旅行業都在台北市，加上台北市9成都是外國觀光客，所以當每年全台1600萬次旅客跑不出去，就轉向國旅引爆宜花東有「報復性消費」。

柯文哲表示，面對後疫情時代，台北市4萬多旅遊客房若不認賠殺出關掉算了，就是要轉型，但外國觀光客勢必是2年內不會來了，但怎麼辦？柯坦言，「我也不知道」，所以北市府舉行九場論壇，就是要解決問題，柯說，北市府會在半年內，舉辦9場產業論壇，將後疫情時代的「新常態」描繪出來，明年則會推出一本後疫情時代的產業白皮書。