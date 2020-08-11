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陰井壞風水？婦人怨全家接連出事 水利局協調建商轉彎

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新建案陰井施工期間裸露。圖／楊姓婦人提供
新建案陰井施工期間裸露。圖／楊姓婦人提供

新北市八里區一名楊姓婦人向本報投訴，中山路住家前的一處新建案污水陰井正對家門，嚴重破壞風水，導致煞氣都衝進家中，全家接連出事，希望建商能夠遷移，但水利局派員會勘後，陰井位置皆符合規定，為了敦請睦鄰，已協調建商美化，並讓地下汙水管路徑「轉彎」，減少民眾疑慮。

楊姓婦人指出，建商去年開始施工，今年3月工地圍籬拆除後，發現一處裸露的陰井正對自家金紙鋪門口，住家則位於店面隔壁，接下來全家陸續發生怪事，大兒子騎車被汽車撞傷，住院一個星期，公公、婆婆走路跌倒受傷，甚至有壯年鄰居突然生病離世。

楊姓婦人表示，找了3個地理師到家裡勘查後，皆認為建案陰井影響風水，加上地下汙水管流向，正對一排的住家，形同煞氣衝入家門，才會造成家人及鄰居接連發生意外，要求建商立刻遷移。

不過，水利局派員會勘後，確認建商施工皆符合原設計圖，且未有公安疑慮，一切符合法規，由於施工中才會有裸露陰井，完工後將位於人行道下方。此外，因遷移陰井位置，將多花70萬元，建商不願遷移，經協調後，建商同意加以美化，並更改地下汙水管流向，相關工程已於日前完成。

楊姓婦人說，工程完成後，心理感覺有好一點，但前幾天兒子工作時又不小心受傷，現在只能在店鋪跟家門前放上八卦鏡，希望能稍微「擋煞」。

施工完成後，裸露陰井已消失，建商也完成美化，並更改地下汙水管流向。圖／楊姓婦人提供
施工完成後，裸露陰井已消失，建商也完成美化，並更改地下汙水管流向。圖／楊姓婦人提供
楊姓婦人抱怨，新建案陰井正對家門，破壞風水。圖／楊姓婦人提供
楊姓婦人抱怨，新建案陰井正對家門，破壞風水。圖／楊姓婦人提供

人行道 公安

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