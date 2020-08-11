快訊

獨／醫師娘占上課時間「品德教育」14童 校方坐視被轟

阿查爾訪台對陸構成威脅？龐培歐批：代表中共有多脆弱

林洲民批大巨蛋復工創惡例 北市府稱依法行政

中央社 / 台北11日電

北市政府同意大巨蛋復工，前都發局長林洲民認為大巨蛋仍未符合公安法規，且先復工再抽查，創全台惡例。北市府今天表示，會以高標準要求遠雄，且依法行政，並非創惡例。

北市府建管處8日清晨發布同意大巨蛋復工新聞稿。民主進步黨台北市議員簡舒培、無黨籍市議員林亮君昨天表示，北市府違法核發建照、不顧公安，依法提行政訴願，並赴台北地檢署遞狀告發市長柯文哲涉嫌貪污治罪條例圖利罪。

林洲民則認為，北市府同意大巨蛋復工是創全台惡例，大巨蛋不符合建築技術規則第97、127條，他在2016年曾8次行文遠雄，大巨蛋設計不符合建築規則，也告知解決方法，其中一項是送台建中心通過性能式法規審查，但問題至今未改進。

他說，大巨蛋案違反建築技術規則，如5處下沉式廣場有11座室內安全梯連接戶外安全梯，未考量一小時防火區劃保護逃生民眾，不符公共安全法規要求，北市府已註記、列管為由，先發建照，根本是放水。

林洲民提到，他與其他縣市建管處主管通電話，幾乎所有人不敢相信北市決定。他認為，建築法規處理原則是行政和技術分立，但建築師持非法簽證，北市府卻同意復工再由建築師抽查，這是汙辱專業。

林洲民說，他擔任都發局長時，認為柯文哲在議會專案報告大巨蛋內容是持平、合理、守法，但明顯分界點是2019年間有變化，為何改變他無從得知。

北市府發言人陳智菡今天指出，北市府是要解決問題，大巨蛋復工後，會以高標準要求遠雄符合相關法規，不是創全台惡例，後續會依法行政。至於先復工再抽查，她說，依相關法令，行政和技術是分立，建管處負責審查，經審查通過後，建築師再抽查，這部分符合規定。

北市 大巨蛋 建築

延伸閱讀

大巨蛋復工 議員告柯文哲圖利遠雄

質疑大巨蛋復工違法 市議員今告柯文哲圖利遠雄！

大巨蛋復工 北市議員提行政訴願和控告

提26項事證及關鍵時間 議員今赴檢告柯文哲圖利大巨蛋

相關新聞

陰井壞風水？婦人怨全家接連出事 水利局協調建商轉彎

新北市八里區一名楊姓婦人向本報投訴，中山路住家前的一處新建案污水陰井正對家門，嚴重破壞風水，導致煞氣都衝進家中，全家接連...

新北五常「植感圖書館」 用花決定讀什麼書

圖書館通常是借完書就離開，新北升格後已改建58所分館，三重五常分館歷經翻修後今啟用，搖身成為「植感圖書館」，民眾能同時借...

北市6年節電輔導118社區 省下1100萬元電費

今年6、7月高溫不斷，連帶用電量也飆高，為了幫民眾節電省荷包，台北市環保局即日起至8月31日推出免費到府節電輔導，由專家...

南港擘建空橋 串連無圍牆博物館

位於南港的北流將於9月5日開幕，台北市副市長蔡炳坤指出，南港過去因為工廠排放濃煙而有「黑鄉」之稱，如今翻身成為「音樂鄉」...

北流下月5日開幕演唱會 蘇打綠分身壓軸

台北流行音樂中心歷經9年籌備將在9月5日開幕，為盛大迎接嶄新場館，台北市文化局及北流音樂中心將於開幕當天舉辦「嗨！北流」...

防慢性病 北市推健康同學會 參加可獲贈「健康管理包」

根據北市2015年至2017年40歲以上預防保健資料顯示，北市參與預防保健服務的女性比例為5成9，男性僅4成1。其中受檢...

豪宅級景觀 百齡水岸社宅動工 2024年完工

台北市長柯文哲拚社會住宅開工，位於士林區的「百齡水岸社宅新建工程」昨天正式動工，預計2024年5月完工。柯文哲說，百齡社...

大巨蛋復工 議員告柯文哲圖利遠雄

北市府上周同意遠雄大巨蛋復工。北市議員簡舒培、林亮君昨下午赴地檢署依「貪汙治罪條例」第6條第1項第4款圖利罪嫌，對台北市...

33路口機車免待轉 新北：持續檢討

新北自2016年起開放機車直接左轉、免待轉的路口，迄今已有33處，新北交通局長鍾鳴時指出，施行後肇事率微幅上升，新北仍會...

汽、重機占機車停等區 新北半年罰2萬件

新北市今年1到6月，已有2萬件汽車、大型重型機車停等紅燈時，把車輛停在機車停等區，違反道路交通管理處罰條例被處分的案件，...

淡海新市鎮要建焚化廠？ 營建署澄清：無此規畫

內政部營建署日前公布，淡海新市鎮已優先開發第1期發展區第1、2期開發區面積計446.02公頃，其中剩餘待處分土地面積25...

打造立體連通空橋 落實南港無圍牆博物館計畫

台北流行音樂中心將於9月5日開幕，台北市副市長蔡炳坤指出，為配合北流及南港地區發展啟動「東區門戶計畫」，盼讓南港車站附近...

熱門新聞

4公費醫師明起陸續到台東報到 正妹醫師賴祐廷到金峰

桃園公車讓座系統下周上線 民眾：好有壓力

新竹香山「幸福小黃」明起免費搭 每天兩路線共52班次

影／好幸運！彰化振興消費抽獎 花691元加油抽中Gogoro

淡海新市鎮要建焚化廠？ 營建署澄清：無此規畫

一群博士有心了 宜蘭首間假日開放的礁溪親子館開幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。