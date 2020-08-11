林洲民批大巨蛋復工創惡例 北市府稱依法行政

台北市政府同意大巨蛋復工，前都發局長林洲民認為大巨蛋仍未符合公安法規，且先復工再抽查，創全台惡例。北市府今天表示，會以高標準要求遠雄，且依法行政，並非創惡例。

北市府建管處8日清晨發布同意大巨蛋復工新聞稿。民主進步黨台北市議員簡舒培、無黨籍市議員林亮君昨天表示，北市府違法核發建照、不顧公安，依法提行政訴願，並赴台北地檢署遞狀告發市長柯文哲涉嫌貪污治罪條例圖利罪。

林洲民則認為，北市府同意大巨蛋復工是創全台惡例，大巨蛋不符合建築技術規則第97、127條，他在2016年曾8次行文遠雄，大巨蛋設計不符合建築規則，也告知解決方法，其中一項是送台建中心通過性能式法規審查，但問題至今未改進。

他說，大巨蛋案違反建築技術規則，如5處下沉式廣場有11座室內安全梯連接戶外安全梯，未考量一小時防火區劃保護逃生民眾，不符公共安全法規要求，北市府已註記、列管為由，先發建照，根本是放水。

林洲民提到，他與其他縣市建管處主管通電話，幾乎所有人不敢相信北市決定。他認為，建築法規處理原則是行政和技術分立，但建築師持非法簽證，北市府卻同意復工再由建築師抽查，這是汙辱專業。

林洲民說，他擔任都發局長時，認為柯文哲在議會專案報告大巨蛋內容是持平、合理、守法，但明顯分界點是2019年間有變化，為何改變他無從得知。

北市府發言人陳智菡今天指出，北市府是要解決問題，大巨蛋復工後，會以高標準要求遠雄符合相關法規，不是創全台惡例，後續會依法行政。至於先復工再抽查，她說，依相關法令，行政和技術是分立，建管處負責審查，經審查通過後，建築師再抽查，這部分符合規定。