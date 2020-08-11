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高風險國家入境者篩檢 侯友宜：樂見嚴守國門

中央社 / 新北11日電

持續主張入境全面普篩的新北市長侯友宜今天表示，樂見中央開始要求從高風險國家入境者機場篩檢及集中檢疫，「我想越嚴格落實境外管制，我希望這樣才能守住國門」。

侯友宜今天接受媒體聯訪重申入境全面普篩的主張，並對中央流行疫情指揮中心日前宣布菲律賓入境台灣旅客須配合機場採檢及集中檢疫14天的措施表示肯定。

他表示，樂見中央在這段時間要求從高風險的國家入境者開始機場篩檢和集中檢疫，「我想越嚴格落實境外管制，我希望這樣才能守住國門」，把高風險阻絕於境外。

他表示，希望中央能夠傾聽人民的聲音，以及專家學者的意見，能夠入境全面普篩，再加上居家檢疫及自主健康管理，尤其入境者的全面普篩可以評估哪個是高風險地方，優先來做，才能讓國境的疫情防堵更有效。

媒體詢及對高雄市長補選的看法時，曾南下輔選國民黨候選人李眉蓁的侯友宜則簡短喊說「李眉蓁加油，繼續努力」。

侯友宜 機場

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