新北五常「植感圖書館」 用花決定讀什麼書

圖書館通常是借完書就離開，新北升格後已改建58所分館，三重五常分館歷經翻修後今啟用，搖身成為「植感圖書館」，民眾能同時借植物與書籍，新北文化局指出，希望透過翻修讓更多人留在圖書館，享受舒適的讀書空間。

新北29區共有104間圖書館，人手一支手機導致圖書館使用率逐年下降，新北改善圖書館空間，盼民眾不只是借書，還能留在圖書館內看書，像是平溪分館就能邊看書、邊看火車，林口東勢閱覽室則提供宛如在星空中看書的環境。

五常分館主任陳樺萱說，圖書館鄰近公園，才決定以「植物」為元素翻修，完工後設有籤筒，抽籤後依據分類找到植物，植物們都有花語，同時透過植物特性推薦書籍；同時還有花的精油香味可以聞。

陳樺萱指出，五常分館還有「植物陪讀」的特別服務，憑借書證可以到櫃台借植物，就能在館內陪伴自習、閱讀，另外借書達一定數量，也可以分館3樓認養植栽，照顧植物。

走進五常分館就能看到櫃台前有垂墜的藤蔓，牆柱懸掛著吊盆植物，新北文化局長龔雅雯指出，利用植栽妝點，在城市中打造綠色療癒空間，希望所有待在這空間的人，可以舒緩生活壓力。