北市6年節電輔導118社區 省下1100萬元電費

今年6、7月高溫不斷，連帶用電量也飆高，為了幫民眾節電省荷包，台北市環保局即日起至8月31日推出免費到府節電輔導，由專家組成的「節能輔導團」將至社區深入訪視輔導，針對公共用電提供節電規劃及建議。

環保局表示，北市府從2014年推出節電輔導以來，至今已協助118個社區，累計創造節電潛力績效達每年約440萬度，為北市社區省1100萬元電費。

環保局表示，2018年參與節電輔導的內湖瑞光之星社區，社區管委會依據「節能輔導團」建議，逐步汰換高耗能照明設備為LED燈具、辦公室老舊空調更換為一級能源效率冷氣等方式，隔年立即減少約2萬度電，一年省下5萬多元的電費。除每月減少電費支出外，該社區亦報名參與「2019台北市節能領導獎」，其節電成果獲評獎委員肯定，榮獲優等獎殊榮及10萬元獎金，等於讓社區住戶獲得雙重節電紅利。

另外，去年參加節電輔導的士林新天地社區，輔導團發現社區冰水主機及空調過於老舊，若汰換設備每年約有4.8萬度的節電潛力，一年可為社區省下12萬多元的電費，節電效益也十分可觀。

環保局表示，節能輔導服務內容是透過具有能源管理專業的「節能輔導團」親至現場訪視，為社區量身打造包括電力契約容量、照明、空調、電梯及抽排風設備改善等全面性的節電方案，詳細評估更換節能設備所需的經費及成效，輔導完成亦會寄送節能輔導建議書，提供社區進行節能改善工作參考。

今年的節能輔導服務從即日起，將提供15個社區報名，可透過網路下載申請表預約。輔導服務全程免費，有需要的社區管理委員會提出申請。報名表請上網至台北市環保局/業務資訊/業務服務/氣候變遷管理科下載後回傳。

環保局亦於8月20日至27日開設6個場次免費的「綠色物業管理人員培訓課程」，傳授社區節能減碳新知，報名人數額滿為止，