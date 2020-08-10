就業媒合機會全聯全家徵才 聯興物流開出21個職缺
工作媒合機會又來了，勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心將在12日下午2點到4點，在六堵分站舉辦聯合徵才活動，邀請9家廠商提供178個職缺，正想找工作或換工作的民眾，可前往現場爭取面試機會，展開新的職場人生。
基隆就業中心表示，12日的徵才活動是今年第一次在六堵分站辦理，參加廠商包括服務業全聯、全家、三商家購、東京都保全、雄巍保全及信實管理維護公司，分別開出10~23個職缺，工作地點為基隆、瑞芳、汐止、南港及內湖。
科技製造業有東碩資訊、鑫禾科技，提供操作員、巡檢員及技術人員等職缺。聯興國際物流因應海運快遞需求，大舉招募海運快遞理貨員、跨載機司機、貨櫃管制員、地勤人員、聯結車司機、儲訓督導等21個職缺，業者希望在徵才活動現場物色型合適人選，有興趣的求職朋友可把握機會。
基隆就業中心主任盛慧中說，待業或想轉職的求職民眾若想把握機會，建議做好面試準備。
因應防疫，基隆中心將在活動現場會進場者量額溫，並準備酒精，廠商代表及應徵民眾面試要全程佩戴口罩。當日活動職缺及相關資訊，可電洽基隆就業中心(02)2422-5263、六堵分站(02)2451-5020，或上「台灣就業通」官網查詢，網址：https://www.taiwanjobs.gov.tw。
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