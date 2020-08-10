快訊

不敵連番示威 黎巴嫩內閣總辭

「涉港問題上表現惡劣」 中共宣佈制裁11名美方人士

就業媒合機會全聯全家徵才 聯興物流開出21個職缺

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心12日下午2點到4點，將在六堵分站舉辦聯合徵才活動。圖／基隆就業中心提供
勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心12日下午2點到4點，將在六堵分站舉辦聯合徵才活動。圖／基隆就業中心提供

工作媒合機會又來了，勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心將在12日下午2點到4點，在六堵分站舉辦聯合徵才活動，邀請9家廠商提供178個職缺，正想找工作或換工作的民眾，可前往現場爭取面試機會，展開新的職場人生。

基隆就業中心表示，12日的徵才活動是今年第一次在六堵分站辦理，參加廠商包括服務業全聯、全家、三商家購、東京都保全、雄巍保全及信實管理維護公司，分別開出10~23個職缺，工作地點為基隆、瑞芳、汐止、南港及內湖。

科技製造業有東碩資訊、鑫禾科技，提供操作員、巡檢員及技術人員等職缺。聯興國際物流因應海運快遞需求，大舉招募海運快遞理貨員、跨載機司機、貨櫃管制員、地勤人員、聯結車司機、儲訓督導等21個職缺，業者希望在徵才活動現場物色型合適人選，有興趣的求職朋友可把握機會。

基隆就業中心主任盛慧中說，待業或想轉職的求職民眾若想把握機會，建議做好面試準備。

因應防疫，基隆中心將在活動現場會進場者量額溫，並準備酒精，廠商代表及應徵民眾面試要全程佩戴口罩。當日活動職缺及相關資訊，可電洽基隆就業中心(02)2422-5263、六堵分站(02)2451-5020，或上「台灣就業通」官網查詢，網址：https://www.taiwanjobs.gov.tw。

基隆 面試

延伸閱讀

基隆、台中2女身分證只差1碼 冒名買口罩案不起訴落幕

基隆百年傳統中元祭有亮點 壽山路口燈排今年很繽紛

基隆海產街必吃炸子雞 船長幫你端上桌的道地海味

元智基隆山海工作營 遠東帶動創生

相關新聞

淡海新市鎮要建焚化廠？ 營建署澄清：無此規畫

內政部營建署日前公布，淡海新市鎮已優先開發第1期發展區第1、2期開發區面積計446.02公頃，其中剩餘待處分土地面積25...

就業媒合機會全聯全家徵才 聯興物流開出21個職缺

工作媒合機會又來了，勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心將在12日下午2點到4點，在六堵分站舉辦聯合徵才活動，邀請9家廠商...

打造立體連通空橋 落實南港無圍牆博物館計畫

台北流行音樂中心將於9月5日開幕，台北市副市長蔡炳坤指出，為配合北流及南港地區發展啟動「東區門戶計畫」，盼讓南港車站附近...

轉彎易撞民宅 雙溪祥柑大橋要截角拓寬

雙溪區祥柑大橋連結長源、外柑兩里，已有四十多年歷史，因橋面不寬，接到台二丙線的馬路轉彎幅度大，容易轉不夠多而撞向民宅，經市議員林裔綺服務處會勘，將把祥柑大橋截角拓寬，使轉彎順暢，讓里民安心。

瑞芳吉慶里礦工意象壁畫 追憶礦業歷史

瑞芳區吉慶里自肺炎疫情解封後，今年父親節前恢復共餐，特別桌桌送上石斑魚慶祝，而在吉慶里萬福宮旁的牆壁，在新北市議員林裔綺的協助及瑞芳區公所幫忙下，重新完成礦工意象壁畫，讓四腳亭地區過往的礦業歷史，得以被更多用路人看見。

消暑趣！雙溪坪溪古道林道、溯溪雙體驗

淡蘭古道中段貫穿雙溪區泰平里，自灣潭段接到宜蘭縣大溪交界處有條1.5公里長的「坪溪古道」，沿著北勢溪上游而行，古道上一路有柳杉遮蔭，走起來清幽且無負擔，而古道旁的溪流平緩不深，結伴溯溪回程，享受夏日雙重沁涼體驗。

種香草收成 汐止大同里教手工皂當材料

為讓環境美化，新北市汐止區大同里在許多空地上種了花花草草，其中大部分都是左手香、薰衣草等香草類植物，而在這些香草收成之後，就用來萃取純露，作香草手工皂，所以，今(10)日里辦公處就特別舉辦《DIY手工香草香皂、防蚊液》課程，里民說自己做手工皂，用起來比較健康。

石門區「漁茶創生」 副市長訪漁港、茶山步道

為發展地方特色、帶動青年返鄉，各地都在著手進行地方創生計畫，新北市石門區近來瘋釣魚的草里漁港，以及茶山步道也開始有了創生的量能，副市長吳明機更是特別前往探訪，希望透過與地方里長、茶農與青年的訪談，發掘更多石門創生的力量。

質疑大巨蛋復工違法 市議員今告柯文哲圖利遠雄！

遠雄大巨蛋案停工5年多，台北市政府建管處7日同意復工；台北市議員簡舒培、林亮君認為，柯市府態度大轉變，從起初嚴格把關如今...

懸日景象傍晚現身台北 占位妨礙通行將開罰

根據中央氣象局預報，自8月7日至9日及10日至12日，民眾分別在台北市峨眉街與忠孝東西路等路段，傍晚時分無遮雲下將可觀賞...

提26項事證及關鍵時間 議員今赴檢告柯文哲圖利大巨蛋

北市府上周同意遠雄大巨蛋復工。台北市議員簡舒培、林亮君今天下午赴地檢署依「貪汙治罪條例」第六條第一項第四款圖利罪嫌，對台...

汽車、大重機違規停機車停等區 新北半年罰2萬件

汽車駕駛與大型重機騎士要注意，停等紅燈時若車輛停在機車停等區，就違反道路交通處罰條例規定，最高罰新台幣1200元，新北交...

熱門新聞

桃園公車讓座系統下周上線 民眾：好有壓力

4公費醫師明起陸續到台東報到 正妹醫師賴祐廷到金峰

豪宅魅力？台南三倍券登錄金額破7億

韓市府團隊輔選李眉蓁 陳其邁：為何復辟被罷免團隊?

影／好幸運！彰化振興消費抽獎 花691元加油抽中Gogoro

新竹香山「幸福小黃」明起免費搭 每天兩路線共52班次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。