淡海新市鎮要建焚化廠？ 營建署澄清：無此規畫

內政部營建署日前公布，淡海新市鎮已優先開發第1期發展區第1、2期開發區面積計446.02公頃，其中剩餘待處分土地面積25.90公頃，包含焚化爐用地、住宅區、政商混合區。許多民眾得知消息後，以為將要興建焚化廠，在地方臉書社團引起廣泛討論，議員服務處電話也被打爆，但營建署出面澄清，經評估後並無需求，目前已無此規畫，並將進一步研擬，變更為其他土地使用分區。

營建署指出，因部分都市計畫使用分區已不符實際需求，經評選專業服務廠商，將辦理各宗土地成本、土地處分價格評估及土地開發市場條件分析，並請廠商就土地周邊發展、不動產市場、土地處分方式及財務等進一步分析評估，以決定各宗土地最佳之處分方式，並預計於明年6月底前完成整體規畫。

內政部營建署新市鎮建設組組長蘇崇哲補充說明，淡海新市鎮的焚化爐用地，為民國80年都市計畫發布時就劃定，因當時預估淡海新市鎮將容納30萬人，必須要自行處理汙水、垃圾，才會有此規畫，但後來因垃圾減量，加上淡海新市鎮發展速度未如預期，新北市府也評估無此需求，將交由專業規畫公司評估，變更為其他土地使用分區。

蘇崇哲表示，焚化路用地變更會列入淡海新市鎮第三次通盤檢討，如果變更方向符合在地需求，且規畫也以成熟，將會優先做個案變更，將土地標售。由於占地近10公頃，加上因應淡江大橋完工，可能朝向倉儲專用區及醫療專用區規畫。