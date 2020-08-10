淡水工程荒廢23年 廠商去年取出鋼材今年捐復康巴士
淡水區鄧公國小前「藍天市場」地下室支撐工程，23年前由國廣工程公司負責，未料負責興建的建商財務發生問題，導致工程停頓成為爛尾工程，新北市府去年底回填後由國廣工程取回支撐鋼材，董事長張國龍今捐出一輛復康巴士，感謝市府幫忙。
張國龍說，1996年承攬藍天市場地下室支撐工程，但興建的建商財務發生問題及其他因素，工程停頓使得投資的1千多萬元的鋼構支撐陷入工地，因顧及周遭房屋和居民的安全，始終無法取出收回再利用。
張國龍指出，當時公司剛起步造成財務壓力，幸好去年底完成回填工程，在安全無虞下取出鋼材支撐，公司決定回饋社會，在工務局主秘康佑寧的媒合下，決定購買復康巴士捐贈，未來還會持續捐贈。
新北副市長謝政達表示，感謝國廣23年來守護附近居民的住屋安全，該地下室廢墟已回填，也進行植被工程，所捐贈的復康巴士，將為身心障礙者及失能長輩提供交通接送服務。
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