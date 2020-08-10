打造立體連通空橋 落實南港無圍牆博物館計畫

台北流行音樂中心將於9月5日開幕，台北市副市長蔡炳坤指出，為配合北流及南港地區發展啟動「東區門戶計畫」，盼讓南港車站附近機能更加成熟。另外，市府也規畫空中綠廊串連南港車站與北流，未來更將擴展到全南港地區，啟動南港「無圍牆博物館」計畫。

台北市政府自2015年起進行「東區門戶計畫」，希望將南港打造成具有「軟體、會展、交通、新創、生技」五大姑能中心，投入公共建設、大量資金，並以三鐵共構的「南港車站」作為核心。

在交通、北流、國家生技園區、會展中心等重大建設陸續到位後，結合鄰近信義計畫區南港軟體園區及內湖科技園區的優勢，加快投資力度，使南港車站周邊機能及發展更加成熟。

北市都發局指出，興建立體聯通系統為南港東區門戶計畫內容中重要的一環，目前空橋系統僅南港車站到南港車站西側停車場部分，以及南港展覽館經貿園區至南港軟體工業園區建置完畢；另外，南港輪台在都審時也做立體聯通。

由於南港輪胎到南港車站中間出現聯通斷層，因此規畫利用北流南基地的開放空間為中心點並施作空橋，完成後即可串連兩邊的人潮，並將行經民眾從二樓空橋引導到北流一樓開放空間，讓更多人願意前往北流。

都發局表示，未來待南港輪胎至南港車站空橋建置完畢後，將持續辦理南港車站至南港軟體園區站的空橋，銜接兩邊來往人潮，全程約逾3公里，若規畫順利最快明年可動工，落實南港「無圍牆博物館」計畫。

另外，除了空橋外，沿著市民大道至北流北基地約800公尺路段，將規畫為平面綠廊，搭配綠美化及韌性城市概念，打造可遮蔭、透保水道路。

蔡炳坤表示，北流將成為台北甚至全台灣流行音樂新據點，希望將南港地區打造東南亞門戶。過去南港因工廠排放濃密黑煙而有「黑鄉」之稱，如今北流開幕，未來將轉變成「音樂鄉」，成為北市最亮眼的鑽石。