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石門區「漁茶創生」 副市長訪漁港、茶山步道

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
新北市石門區進行地方創生計畫，副市長吳明機特別前往探訪。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市石門區進行地方創生計畫，副市長吳明機特別前往探訪。 圖／紅樹林有線電視提供

為發展地方特色、帶動青年返鄉，各地都在著手進行地方創生計畫，新北市石門區近來瘋釣魚的草里漁港，以及茶山步道也開始有了創生的量能，副市長吳明機更是特別前往探訪，希望透過與地方里長、茶農與青年的訪談，發掘更多石門創生的力量。

創生為偏鄉帶動青年返鄉，為了要看看石門區的創生量能，副市長吳明機特別規劃一個下午到石門區探訪，實地來到近來瘋釣魚的草里漁港與日治時期就是重要茶產區的茶山步道，希望透過與地方里長、茶農與青年的訪談，發掘更多石門創生的力量。

新北市副市長吳明機表示，草里漁港中，到了魚季就會湧入許多港釣的愛好者，未來在漁業處的規劃下活化漁港，將會有休閒結合的咖啡驛站設立，另外在日治時期就是重要茶區的茶山步道，現在不但有相當多的茶農都還是在產茶製茶、還有青年返鄉在市府的輔導下，茶包裝設計創新，還有茶區的小旅行規劃籌備中，希望藉此帶動更多青年回鄉，為石門的產業、觀光注入新的活力。

從草里漁港一路延伸茶山步道，擁有活化與青年創生的量能，副市長要實地走訪，著手地方創生行動治理，要為草里甚至是擴及整個石門區找出創生的產業、潛能，為石門地方創生提前做準備。

石門 青年

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