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種香草收成 汐止大同里教手工皂當材料

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同里舉辦《DIY手工香草香皂、防蚊液》課程，拿自種的香草當手工皂材料。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同里舉辦《DIY手工香草香皂、防蚊液》課程，拿自種的香草當手工皂材料。 圖／觀天下有線電視提供

為讓環境美化，新北市汐止區大同里在許多空地上種了花花草草，其中大部分都是左手香、薰衣草等香草類植物，而在這些香草收成之後，就用來萃取純露，作香草手工皂，所以，今(10)日里辦公處就特別舉辦《DIY手工香草香皂、防蚊液》課程，里民說自己做手工皂，用起來比較健康。

一大早，在大同市民活動中心，老師先做簡單講解，也介紹了工具材料，接著幾組人開始忙了起來，先是有人量氫氧化納、油的重量，也有人賣力攪拌皂化，主要是因為大同里這一年多來將里內許多閒置空地，種了許多香草類植物，一方面防蚊，至於數量一多收成後，就用做萃取純露，做為天然手工皂的材料。

大同里里長黃翠華表示，上任一年多以來，大同里為了綠美化生活環境，認養了許多公、私有閒置土地，為了防蚊及杜絕登革熱病媒蚊孳生，大多種植香草類植物，有?衣草、蝶豆花、左手香、芳香萬壽菊、薄荷、香茅、甜菊…，有些香草收成之後，可以用來萃取純露，作為香草香皂之用，這次製作的手工香草香皂就有?衣草純露在裡面，所以特別的香，同時也取用蝶豆花的花青素，香皂也將隨著酸鹼度變化，呈現不同顏色的轉變，很有趣喔！

另外，夏天到戶外走走，最討厭被蚊子叮，黃里長特別取用收成的左手香，請講師教導里民如何製作防蚊液，製作過程簡單，每個人在家裡就可以DIY，相當實用。

黃翠華強調，課程中提供志工種植薰衣草所萃取的純露，而課程結束後，學員製作的香皂、防蚊液，就可以帶回家使用，學員只需付150元材料費用，物超所值，歡迎有興趣的里民們， 9月、10月踴躍報名參加。

防蚊 汐止

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