消暑趣！雙溪坪溪古道林道、溯溪雙體驗

淡蘭古道中段貫穿雙溪區泰平里，自灣潭段接到宜蘭縣大溪交界處有條1.5公里長的「坪溪古道」，沿著北勢溪上游而行，古道上一路有柳杉遮蔭，走起來清幽且無負擔，而古道旁的溪流平緩不深，結伴溯溪回程，享受夏日雙重沁涼體驗。

雙溪區雙泰產業道路的末端，可通往淡蘭古道中段的灣潭古道以及坪溪古道，兩處在一個路口分道揚鑣，抵達坪溪古道入口處，烏山62號露營地，來這裡旅遊不用擔心腳力不好，平緩的森林山徑，適合各個年齡層的民眾探訪。

泰平里長吳南洋表示，這裡過去伐木取材，再以流籠送至山腳下的宜蘭外澳，過去的流籠平台仍在，幸運的話可在這裡欣賞到龜山島美景，平時水氣較多，山嵐瀰漫，與柳杉呼應相當幽美，遊客夏日除了能在森林中呼吸芬多精，一旁的溪水在非雨季的狀況下也是相當安全，古道有多條連接溪水的路徑，供民眾親近大自然的沁涼。

雙溪區長藍瑞民表示，總共1.5公里路程，坪溪古道末端接往外澳的下行山路，以及淡蘭古道中段的石空古道，請民眾評估自身體能再前往，並切記勿留下垃圾，愛護山林水源，如要溯溪建議結伴而行，才能安全自在地享受夏日旅遊時光。