瑞芳吉慶里礦工意象壁畫 追憶礦業歷史

瑞芳區吉慶里自肺炎疫情解封後，今年父親節前恢復共餐，特別桌桌送上石斑魚慶祝，而在吉慶里萬福宮旁的牆壁，在新北市議員林裔綺的協助及瑞芳區公所幫忙下，重新完成礦工意象壁畫，讓四腳亭地區過往的礦業歷史，得以被更多用路人看見。

瑞芳區長施玉祥表示，瑞芳區吉慶里恢復共餐的日子，里民紛紛打扮前來，與好久不見的左鄰右舍相聚，因為今天衛福部宣布的第二波防疫工作，里內志工也積極配合量體溫、雙手消毒，發放口罩給老人家，希望大家吃得營養，平時衛生也要健康平安。

吉慶里長簡惠麗表示，這天趕在父親節前大家團聚，很感謝各界人士送來滿滿愛心食材，里長聯誼會提供豬腳，里辦公室也特地加菜石斑魚，讓大家吃得開心，每桌也都準備一份蛋糕，共同歡慶父親節，帶給親人在外的老人家一些溫暖，而最近吉慶里中央路48巷的壁畫也完成了，位在基隆通往四腳亭火車站的要道相當起眼，很感謝新北市議員林裔綺爭取經費，瑞芳區公所執行美化，讓四角亭多一個打卡景點。

吉慶社區發展協會理事長李坤土表示，透過壁畫，希望傳達過往礦業歷史，雖然四腳亭大多數礦坑幾乎都沒留下遺跡，但過往採煤歷史都存在長輩們的記憶中，期盼圖畫中辛苦的面貌，提醒著下一代勤奮進取，也讓外地人感受在地特色風情。