轉彎易撞民宅 雙溪祥柑大橋要截角拓寬

雙溪區祥柑大橋連結長源、外柑兩里，已有四十多年歷史，因橋面不寬，接到台二丙線的馬路轉彎幅度大，容易轉不夠多而撞向民宅，經市議員林裔綺服務處會勘，將把祥柑大橋截角拓寬，使轉彎順暢，讓里民安心。

雙溪區外柑里的祥柑大橋，是通往長源里威惠廟、柑林國小、崩山坑古道，甚至連結坪林區的要道，不過鄉下早期橋面設計並不寬，目前僅容一台車行駛，而接到橋邊馬路更是角度頗大，一個不小心，就容易衝撞到民家。

外柑里長楊文定除了自掏里辦公處基礎工程經費施作鐵欄，治標不治本，還是希望能改善祥柑大橋的轉彎幅度，因此向新北市議員林裔綺服務處反應，並在會勘解決，但因為橋體本身有四十多年歷史，承重有限，又因水源保護區不得建橋墩，要拓寬只能開截角，從路邊接到目前橋上第三個花盆的位置，打通懸臂式車道以縮減橋頭轉彎角度。

新北市議員林裔綺服務處主任黃朝銘表示，由於橋上目前還有從山上引至外柑里的簡易自來水管線，需要由雙溪公所將它遷至橋的另一邊，新北市府養工處才能開始動工拓寬，議員服務處也會加緊督促進度，希望在年底前便能雙雙完成，以盡快保護外柑里民免受衝撞民宅的危險。