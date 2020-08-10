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圓仔妹一暝大一寸 圓圓孕期秘密曝光

中央社 / 台北10日電

大貓熊寶寶「圓仔妹」今天43日齡，在媽媽懷裡一暝大一寸。動物園表示，「圓圓」懷二寶的期程，比當年懷姊姊「圓仔」時多了13天，但都還在正常孕期範圍。

台北市立動物園表示，「圓仔妹」出生至今已43日齡，體重2381.8公克，在媽媽懷裡一暝大一寸，比當年43日齡「圓仔」的體重2130公克還要重，目前妹妹眼睛尚未睜開，幸福地喝著營養母奶，穩定成長中。

動物園表示，「圓圓」每年發情高峰期約落在2月底至3月底。7年前，「圓圓」的發情期出現在3月18日、19日，並於7月6日生下「圓仔」；今年發情期高峰為2月26日、27日，6月28日產下「圓仔妹」。

動物園指出，今年2月26日、27日，大貓熊繁殖工作團隊把握「圓圓」的發情高峰，為她進行人工授精。「圓圓」產下「圓仔妹」前的懷孕期為124天；7年前產下「圓仔」前的懷孕期為111天，雖然二寶比姊姊在媽媽肚子裡多待了13天，但都還在正常孕期範圍。

動物園說，「圓圓」進行人工受孕後，為掌握媽媽懷孕與否及進程，園方嚴陣以待，超過100天持續觀察「圓圓」的活動量與食量，並監測內分泌及生理各方面的變化，期待出現好結果，終於迎來二寶出生。

動物園補充，大貓熊懷孕期一般為120至150天，如同其他熊科動物，大貓熊也有胚胎延遲著床現象，過去紀錄中，懷孕最短為72天，最長可達324天，懷孕期長短差異非常大。

動物園表示，無論有沒有授精，雌性大貓熊都可能出現「假孕」行為，荷爾蒙變化和真的懷孕極為相似，因此要判斷大貓熊是否有懷孕並非易事，除須針對荷爾蒙與行為監測，還要透過超音波才能進一步診斷。

圓仔 懷孕 動物園

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