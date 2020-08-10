確保民眾安全 北市延長新光路石籠護岸穩固邊坡

景美溪左岸、萬福橋上游鄰近北巿新光路2段邊坡，因距離一旁民宅太近，恐有邊坡遭水流沖刷影響民眾安全的風險，為此，台北市水利處在進行修繕工程時，將既有石籠護岸長度嚴懲90公尺，提升該邊坡穩定性，有效抵禦河水衝擊。

景美溪上游段符合防洪安全標準，多年來也保持自然狀態，堪稱北市最自然生態河段之一，然而2015年一次豪大雨造成邊坡崩塌情況，除當下緊急搶修外，市府也在2016年利用石籠護岸工法進行邊坡加固及綠美化。

石籠護岸工法是利用石籠網內襯織布袋，裝填現地土壤作成土石護岸，籠體可維持牆面挺立平整，其優點為可就近使用現地資源，像是石頭等完成整治工程，減少外購卵石及廢棄土處理問題，並藉由本身重量，抵抗來自牆體背後的土壤壓力。