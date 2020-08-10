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被捕後首表態 黎智英：不知前景但無法擔心太多

確保民眾安全 北市延長新光路石籠護岸穩固邊坡

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
新光路2段邊坡距離既有民宅較近，市府延長護岸長度穩固邊坡。圖／北市水利處提供
新光路2段邊坡距離既有民宅較近，市府延長護岸長度穩固邊坡。圖／北市水利處提供

景美溪左岸、萬福橋上游鄰近北巿新光路2段邊坡，因距離一旁民宅太近，恐有邊坡遭水流沖刷影響民眾安全的風險，為此，台北市水利處在進行修繕工程時，將既有石籠護岸長度嚴懲90公尺，提升該邊坡穩定性，有效抵禦河水衝擊。

景美溪上游段符合防洪安全標準，多年來也保持自然狀態，堪稱北市最自然生態河段之一，然而2015年一次豪大雨造成邊坡崩塌情況，除當下緊急搶修外，市府也在2016年利用石籠護岸工法進行邊坡加固及綠美化

石籠護岸工法是利用石籠網內襯織布袋，裝填現地土壤作成土石護岸，籠體可維持牆面挺立平整，其優點為可就近使用現地資源，像是石頭等完成整治工程，減少外購卵石及廢棄土處理問題，並藉由本身重量，抵抗來自牆體背後的土壤壓力。

但這段石籠護岸邊坡下游側位置，因邊坡上方距離新光路旁的既有民宅太近，鑑於家全考量，水利處今年決定將既有石籠護岸長度網下游延伸90公尺，水利處表示，此工程從今年5月動工、6月底完工，未來該河岸在面對河水衝擊可有效抵禦、提升邊坡安全，確保市民生命財產安全。

新光路2段邊坡距離既有民宅較近，市府延長護岸長度穩固邊坡。圖／北市水利處提供
新光路2段邊坡距離既有民宅較近，市府延長護岸長度穩固邊坡。圖／北市水利處提供

護岸 北市 綠美化

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