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質疑大巨蛋復工違法 市議員今告柯文哲圖利遠雄！

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導
台北市議員簡舒培（左）、林亮君（右）今至台北地檢署告發柯文哲、張哲揚圖利遠雄大巨蛋。記者林孟潔／攝影
台北市議員簡舒培（左）、林亮君（右）今至台北地檢署告發柯文哲、張哲揚圖利遠雄大巨蛋。記者林孟潔／攝影

遠雄大巨蛋案停工5年多，台北市政府建管處7日同意復工；台北市議員簡舒培、林亮君認為，柯市府態度大轉變，從起初嚴格把關如今卻放水，無視建築技術規則第97、129條規定公共安全疑慮，恐有圖利遠雄疑慮，2人今到台北地檢署告發市長柯文哲、市政府前秘書長張哲揚。

簡舒培指出，關心大巨蛋復工的議員窮盡一切質詢方法，均無法讓大巨蛋違法復工停下來，柯市府5年前大陣仗開記者會宣布大巨蛋停工，如今卻是偷偷摸摸地讓大巨蛋復工，市府態度180度轉變，讓遠雄便宜行事違法復工，並節省遠雄的行政付出，這些都有圖利問題，期盼司法秉持偵辦立委涉賄的案子一樣，要有道德勇氣追查大巨蛋案是否有不法。

另針對市府回應不會讓大巨蛋成為「台北市的核四」，簡舒培指出，若無視建築技術規則第97、129條規定，完工的大巨蛋會不會變成台北市民的核四呢？柯文哲5年前告訴市民，大巨蛋要復工就須符合規定，但如今遠雄拿到變更建照也復工了，卻未符合規定，市府至今沒有清楚說明。

林亮君指出，柯文哲之前說「不告是小狗」，現在又說「要告就告」，市長情緒性的發言已不是第一次，但身為議員就須替市民把關，柯市府說大巨蛋不會是台北市的核四，「這是在模糊大巨蛋公共安全問題的焦點」。

她認為，大巨蛋唯有在公共安全無虞狀況下，才有可能是一個安全的體育場館，如果大巨蛋按照正常程序、符合公共安全標準，他們也不至於以司法途徑狀告柯市府，柯文哲一再強調不會棄市民安全於不顧，卻看到市府5年來從嚴格把關到放水，不禁質疑柯市府把公共安全放在哪裡，另希望司法單位介入調查其中是否涉及不法情事。

大巨蛋 北市 柯文哲

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