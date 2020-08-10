懸日景象傍晚現身台北 占位妨礙通行將開罰
根據中央氣象局預報，自8月7日至9日及10日至12日，民眾分別在台北市峨眉街與忠孝東西路等路段，傍晚時分無遮雲下將可觀賞到懸日景象。
中正一警分局提醒民眾及攝影愛好者，在街道觀賞懸日時，除了不要慢速或龜速行駛，甚至將車輛停放車道影響行車順暢及安全外，更要特別注意自身交通安全，及不要妨害交通秩序或停留於陸橋佔據通道，警方除加強勸導外，將視人潮狀況配合市府工務局新建工程處，彈性管制忠孝西路陸橋，以確保用路人通行順暢及安全
警方提醒民眾，不要利用腳架在陸橋、人行道或行人穿越道佔位，若有妨礙交通或影響行人通行情形，除依「道路交通管理處罰條例」第78條行人違規及第82條道路障礙相關規定舉發外，如果行為人不在場或不聽勸導，將視同廢棄物清除，以確保用路人通行權益與安全。
警方再次提醒，新冠肺炎疫情期間，請民眾遵守相關防疫規定，配合中央流行疫情指揮中心各項防疫措施，如室外無法保持1公尺以上社交距離，應配戴口罩，以確保自身與他人之健康。
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