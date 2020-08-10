大巨蛋復工 北市議員提行政訴願和控告

台北市建管處同意大巨蛋案復工。台北市議員簡舒培、林亮君今天指出，柯市府違法發照、不顧公安，將依法提行政訴願，下午也會到北檢控告台北市長柯文哲和前北市府秘書長張哲揚。

民進黨台北市議員簡舒培、無黨籍台北市議員林亮君今天共同召開「柯文哲違法發照，縱放大巨蛋復工」記者會。

簡舒培指出，柯市府罔顧建築技術規則第97和127條規定，在今年7月17日放水核發大巨蛋案建照，甚至偷偷摸摸在8月7日同意其復工；但回看5年前柯市府指控大巨蛋量體過大造成公安問題，指控遠雄惡質態度並勒令停工，認為柯市府態度180度大轉變。

同時，大巨蛋案的兩名建築師在7月30日被最高行政法院判決確定停權兩年，他們卻在同日送出復工申請書，柯市府明知兩人已無資格還受理，並辯說兩人是從7月31日起才生效停權，質疑是圖利、護航遠雄，須給市民一個交代。

她說，多名議員都關心大巨蛋案公安問題，且窮盡一切辦法盼讓大巨蛋復工更安全，但柯文哲的復工和前市長郝龍斌一樣，直批柯文哲和市府團隊罔顧法律、放水大巨蛋案、無視市民公安，下午1時30分將到台北地檢署控告柯文哲及張哲揚涉嫌圖利遠雄公司。

林亮君會中也針對大巨蛋地面層平面配置圖進行說明，指大巨蛋園區的5處下沉式廣場至少囊括11座室內及戶外安全梯，為現場觀眾可逃生至1樓避難層的管道，但遠雄卻未依第97條有關安全梯的法定標準，設計建造1小時以上的防火時效區劃，一旦發生意外恐釀重大災禍。

此外，根據第127條規定，演唱會與集會場館主觀眾席最多只能低於地面7公尺，但大巨蛋主觀眾席低於地面10.5公尺，若要舉辦演唱會於法不合。

林亮君認為，柯市府在2015至2019年間共召開9次大巨蛋工作會議和3次議會專案報告，均要求遠雄須符合第97和127條相關法規；但到2019年6月24日議會針對前市政顧問李文宗召集府內首長討論大巨蛋案會議專案報告，就開始主動解套，將97條與建照審查脫鉤，127條違法問題部分，此時間點即可看出柯市府的態度轉變。

她表示，上述兩項違法疑義明顯造成大巨蛋及周邊住戶公安風險，柯市府核發大巨蛋建造是創全台惡例、獨厚放行遠雄，將和多名在地里長、里民依法向柯市府提起訴願，未來也不排除進一步向行政法院提行政訴訟。

律師詹順貴表示，目前已篩選26項事證作為提告引用證據，包括柯文哲歷次到議會專案報告要求需依第97和127條規定辦理，後來卻都翻轉，認為柯文哲所為已涉犯貪污治罪條例圖利罪嫌，會提出相關告訴。

針對柯文哲稱大巨蛋不會是台北市政府的核四，簡舒培認為，大巨蛋案若符合第97和127條規定就不會變核四，且拿這兩者相比很奇怪，因大巨蛋案是全國唯一未符合第97條規定就取得建照變更的建物，為柯文哲的逃避之詞。