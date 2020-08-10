快訊

被捕後首表態 黎智英：不知前景但無法擔心太多

大巨蛋復工 北市議員提行政訴願和控告

中央社 / 台北10日電

北市建管處同意大巨蛋案復工。台北市議員簡舒培、林亮君今天指出，柯市府違法發照、不顧公安，將依法提行政訴願，下午也會到北檢控告台北市長柯文哲和前北市府秘書長張哲揚。

民進黨台北市議員簡舒培、無黨籍台北市議員林亮君今天共同召開「柯文哲違法發照，縱放大巨蛋復工」記者會。

簡舒培指出，柯市府罔顧建築技術規則第97和127條規定，在今年7月17日放水核發大巨蛋案建照，甚至偷偷摸摸在8月7日同意其復工；但回看5年前柯市府指控大巨蛋量體過大造成公安問題，指控遠雄惡質態度並勒令停工，認為柯市府態度180度大轉變。

同時，大巨蛋案的兩名建築師在7月30日被最高行政法院判決確定停權兩年，他們卻在同日送出復工申請書，柯市府明知兩人已無資格還受理，並辯說兩人是從7月31日起才生效停權，質疑是圖利、護航遠雄，須給市民一個交代。

她說，多名議員都關心大巨蛋案公安問題，且窮盡一切辦法盼讓大巨蛋復工更安全，但柯文哲的復工和前市長郝龍斌一樣，直批柯文哲和市府團隊罔顧法律、放水大巨蛋案、無視市民公安，下午1時30分將到台北地檢署控告柯文哲及張哲揚涉嫌圖利遠雄公司。

林亮君會中也針對大巨蛋地面層平面配置圖進行說明，指大巨蛋園區的5處下沉式廣場至少囊括11座室內及戶外安全梯，為現場觀眾可逃生至1樓避難層的管道，但遠雄卻未依第97條有關安全梯的法定標準，設計建造1小時以上的防火時效區劃，一旦發生意外恐釀重大災禍。

此外，根據第127條規定，演唱會與集會場館主觀眾席最多只能低於地面7公尺，但大巨蛋主觀眾席低於地面10.5公尺，若要舉辦演唱會於法不合。

林亮君認為，柯市府在2015至2019年間共召開9次大巨蛋工作會議和3次議會專案報告，均要求遠雄須符合第97和127條相關法規；但到2019年6月24日議會針對前市政顧問李文宗召集府內首長討論大巨蛋案會議專案報告，就開始主動解套，將97條與建照審查脫鉤，127條違法問題部分，此時間點即可看出柯市府的態度轉變。

她表示，上述兩項違法疑義明顯造成大巨蛋及周邊住戶公安風險，柯市府核發大巨蛋建造是創全台惡例、獨厚放行遠雄，將和多名在地里長、里民依法向柯市府提起訴願，未來也不排除進一步向行政法院提行政訴訟。

律師詹順貴表示，目前已篩選26項事證作為提告引用證據，包括柯文哲歷次到議會專案報告要求需依第97和127條規定辦理，後來卻都翻轉，認為柯文哲所為已涉犯貪污治罪條例圖利罪嫌，會提出相關告訴。

針對柯文哲稱大巨蛋不會是台北市政府的核四，簡舒培認為，大巨蛋案若符合第97和127條規定就不會變核四，且拿這兩者相比很奇怪，因大巨蛋案是全國唯一未符合第97條規定就取得建照變更的建物，為柯文哲的逃避之詞。

大巨蛋 柯文哲 北市

延伸閱讀

美日官員來訪免隔離14天 柯文哲：本來就是雙重標準

被議員指圖利遠雄 柯文哲：要告就去告

黎智英等7人在港被捕 柯文哲：能逃的都會逃光光

大巨蛋復工議員提告圖利 柯文哲：不是講了 要告就去告

相關新聞

質疑大巨蛋復工違法 市議員今告柯文哲圖利遠雄！

遠雄大巨蛋案停工5年多，台北市政府建管處7日同意復工；台北市議員簡舒培、林亮君認為，柯市府態度大轉變，從起初嚴格把關如今...

懸日景象傍晚現身台北 占位妨礙通行將開罰

根據中央氣象局預報，自8月7日至9日及10日至12日，民眾分別在台北市峨眉街與忠孝東西路等路段，傍晚時分無遮雲下將可觀賞...

汽車、大重機違規停機車停等區 新北半年罰2萬件

汽車駕駛與大型重機騎士要注意，停等紅燈時若車輛停在機車停等區，就違反道路交通處罰條例規定，最高罰新台幣1200元，新北交...

提26項事證及關鍵時間 議員今赴檢告柯文哲圖利大巨蛋

北市府上周同意遠雄大巨蛋復工。台北市議員簡舒培、林亮君今天下午赴地檢署依「貪汙治罪條例」第六條第一項第四款圖利罪嫌，對台...

租金補貼放寬 租屋族怕看得到吃不到

今年第一次租金補貼從8月4日開放申請，除放寬年齡限制，也改以租屋事實為依據，讓租屋族更有利，雙北第一周收件6千多件，但許...

讓租賃市場透明化 學者建議查逃漏稅、吹哨條款…

為協助無殼蝸牛族，今年度內政部的租金補貼擴大補助對象及條件，但不少房東為了避稅，讓房客難以向政府申請補貼，學者建議除了給...

新北版共享單車 最快淡水月底先試

新北市試推電子圍籬無樁式共享單車MOOVO，交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅表示，初期將在淡水投放400輛，設置50至60...

里長大小聲／三重田中里長詹貴洪 打造三民公園 讓長輩願出門

新北三重田中里長詹貴洪打造三民公園，1天到公園2次與長輩互動。詹貴洪說，都會區的長輩吃不成問題，最大困擾就是「健康」，公...

潛水客頻越界 龍洞漁民陳情

新北市貢寮龍洞漁民不滿近來潛水客頻闖漁船出入航道，影響漁船航行安全，昨天發動19艘漁船抗議，海巡勸離潛水客，沿途戒護避免...

大巨蛋准復工 2議員今告市長 柯文哲：我在善後

遠雄大巨蛋停工5年多，北市建管處8月7日同意遠雄全面復工，北市議員簡舒培、林亮君表示，柯市府無視大巨蛋違反「建築技術規則...

加大號誌尺寸、改善路口交通 新北要還長輩路權

新北市去年65歲以上長者因重大車禍死亡46人，今年上半年也有增加趨勢，新北市長侯友宜指出「長輩路權是最弱勢」，交通局預計...

交通事故增逾2成 新北偏鄉亮「紅燈」

新北市交通局分析29個行政區的交通事故特性，發現石碇、烏來、坪林、汐止、萬里、八里、深坑、三峽、金山、林口等10個行政區...

熱門新聞

嘉市辦未婚聯誼 拚結婚率與生育率解決少子化危機

英仙座流星雨將來臨 嘉縣府推6大必去觀星點

韓市府團隊輔選李眉蓁 陳其邁：為何復辟被罷免團隊?

雲林林內冰店特製大碗公冰 吸引百人呷冰展現愛爸心意

豪宅魅力？台南三倍券登錄金額破7億

新北版共享單車 最快淡水月底先試

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。