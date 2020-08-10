北市延慧書庫換書 有人挖到字典新參考書

北市延慧書庫換書活動今天登場，一早就有民眾帶推車和大袋子來挖寶，換到新參考書和字典等。環保局表示，今年特設參考書區，歡迎有需要者來換書。

台北市環保局今明兩天上午10時至下午4時，在市政府1樓中庭舉辦延慧書庫換書活動，民眾只要攜帶學生證等文件，即可現場任挑選30本舊書帶回家，或用15顆以上廢電池挑選現場3本舊書。

環保局長劉銘龍表示，環保局102年成立延慧書庫，鼓勵舊書回收再利用，至今已循環利用近30萬本書，參與民眾達4萬人以上。今年活動特別增設參考書區，因有向學校募集，現場參考書數量特別多，感謝南門國中等學校捐出約5000本參考書。

劉銘龍說，對部分家庭來說，買參考書是經濟負擔，希望這次換書活動有助中低收入家庭，也希望這些書不是被當成廢棄物，進到焚化爐裡，而是到另個人的家裡增進智慧。

劉銘龍指出，因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫，展示書籍都有事先消毒，現場也備有書籍紫外線消毒機。環保局資源循環管理科科長林鈺惠表示，兩天活動準備約兩、三萬本書，若兌換狀況良好，會補書。

活動登場首日，就有不少人一早就前來挖寶。民眾林先生表示，今天已經換了30本書，在自己攜帶的大袋子裡，從大字本的辭海、易經讀本到心靈方面的書籍都有，收穫滿滿。

使用學生證參與活動的一名女大生表示，她已經挑到5本喜歡的書，大部分與文學有關，「這些書可能是別人不要的，對我來說，卻是我會想要看的」。

民眾黃小姐說，小孩要升國中，因此來挑選考試會用到的書，現場參考書有些是全新的，有些只寫過一小部分，「這些書拿去回收和焚燒好可惜」，循環再利用可讓更多小朋友看到，是很棒的事。

環保局表示，換書活動期間，舞台區、早鳥好康區、延慧書庫區、書香閱讀區、參考書區及裝置藝術區等6大專區，民眾都可前往挑書。其中早鳥好康區每日前150名入場，或於裝置藝術區前，每日前200名於環保局Facebook粉絲專頁按讚打卡的民眾，可獲得精緻小禮物。