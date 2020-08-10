中央派政風處長未照會 盧秀燕摃法務部不布達不接見

台中政風處長由台南市政風處前處長詹政曇接任，走馬上任10幾天，雖然辦公室在同一棟大樓，但至今未獲市長盧秀燕接見，沒有布達。盧秀燕今表示「我們等待法務部來協商」言下之意，中央派任並未經過市長同意，盧秀燕是否接受詹政曇？異常狀況引發諸多揣測。

警察丶政風丶主計單位主管是一條鞭，中央任命派任，但多會尊重地方首長意見，派任前告知丶甚至徵詢地方首長意見。

不過以往也發生過不少地方首長不接受中央派任人選，摃上中央的例子。

縣市長拒絕中央派任警察局長戲碼，過去曾在宜蘭縣、台南市和台北縣上演，藍綠縣市長都有，招式各異。不過，政風部分則比較少見，盧秀燕的態度更是一反過去的圓融，可見這項人事的確觸怒盧市長。

中市政風處有副處長許金來代理一年多，既未真除也未派任，此事市議員林祈烽曾質詢過政風處一直代理的問題。當時盧秀燕市長曾表示「不同首長送不同人選來關說我，很難看」議員追問，盧秀燕說「就看中央意見啊！為什麼不真除呢？人也不是我挑選的」。

詹政曇已請副處長協助要拜會市長盧秀燕，盧市長則表示「就等法務部來協商！」