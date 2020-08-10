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黎智英被捕：港版國安法狙擊！香港蘋果日報遭港警「斬首行動」

被議員指圖利遠雄 柯文哲：要告就去告

中央社 / 台北10日電

北市建管處已同意大巨蛋案復工，北市議員將控告柯市府圖利遠雄。對此台北市長柯文哲表示「要告就去告」，大巨蛋是個問題，反對現在解決方案的人要提出對策。

台北市建管處宣布已同意大巨蛋案復工。民進黨台北市議員簡舒培表示，柯市府無視其仍違反建築技術規則第97、129條規定，將提告台北市長柯文哲圖利遠雄。

柯文哲今天出席士林區百齡水岸社會住宅新建工程開工動土典禮，接受媒體聯訪時表示「要告就去告」，大巨蛋就是個要解決的問題，「至少表示我們還有勇氣去處理問題」，反對者要提出對策。

柯文哲並表示，委員會、會議紀錄、網路直播等等都公開給大家檢視，問題還是要解決，且遠雄沒拿到使用執照，「什麼事都沒有用」。

媒體追問如何看待港府抓捕蘋果日報黎智英父子，柯文哲說：「北京政府要搞清楚，我看這只是讓香港局勢繼續惡化，而且愈來愈糟糕」，並指出香港資金大量外逃、可以移民的大概都逃光了。

北市 柯文哲 大巨蛋

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