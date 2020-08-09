台中購物節昨抽百萬獎金 得主憂發票可能不見

台中購物節還有20天，登錄消費金額近40億元、APP下載超過27萬次。台中市長盧秀燕昨在台中公園舉辦2020餅酒大匯行銷活動，現場抽出台中購物節唯一百萬現金得主，由豐原郭小姐獲得，但第一時間她未接電話，看到經發局人員的簡訊才回撥，但擔心「發票等資料可能不見」「也忘記在哪裡消費...」經發局長張峯源提醒「登錄後發票千萬要妥善保存！」

市長盧秀燕昨在現場抽出今年購物節唯一百萬現金得主，由豐原區郭小姐幸運獲獎，另有70萬元汽車則由台南李先生拿下，盧秀燕現場call out致電得獎人，可惜都未接電話。

經發局人員一再連繫，終於連絡上郭小姐，他的先生說，因不喜歡被打擾，不常把電話帶出門，所以沒接到市長電話。參加購物節活動下載app應該是在新光三越百貨看到訊息，但已忘記在哪裡消費。對方還擔心，發票等資料可能不見了，得趕緊找。執行廠商會再通知領獎細節，經發局人員交代「要記得接電話唷」

經發局長張峯源說，至於汽車得主是台南人李先生，全家到台中科博館看展，接著與朋友一起去屋馬燒肉餐廳用餐，看到餐廳貼台中購物節優惠店家，就下載登錄參加台中購物節活動。他表示，李先生第一時間沒接到電話，接著經發局人員才打通，通知得獎感覺不到他的開心，有點質疑真實性。市府人員告訴他，若有疑慮，可以看台中購物節抽獎直播，就知道是真的。

過了20幾分鐘，李先生才回播經發局人員電話，說他看完直播了，非常開心，太高興了，以後會常帶家人來台中消費。