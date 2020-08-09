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港媒：林鄭月娥幼子由美國返港 稱「家有急事」

北市搶攻三倍券商機失敗？ 學生卡綁定率僅25％

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
三倍券綁學生卡僅2成，多數學生寧願領實體券，家長擔憂孩子財務自制力成低綁定率因素。記者胡瑞玲／攝影
三倍券綁學生卡僅2成，多數學生寧願領實體券，家長擔憂孩子財務自制力成低綁定率因素。記者胡瑞玲／攝影

中央振興三倍券上路將滿1個月，台北市加碼學生卡綁定三倍券並加入悠遊付，可獲得回饋1000元，不過上路至今，學生卡的綁定率僅25％，許多家長反映，擔心孩子財務自制力差、市府訊息發布太慢，才導致低綁定率。另外，敬老卡、愛心卡綁定率也僅39％，議員指出，敬老卡、愛心卡綁定三倍券對長輩來說程序太複雜，而且還要先儲值3000元、花3000元，才能拿到中央及市府加碼3000元。

北市府針對長者、學生族群推出敬老卡、愛心卡、學生卡（限高中職）加碼1000元，7月1日開跑綁定至今，成效不如預期。目前學生卡有8.9萬張流通，市府針對學生卡加碼優惠，若學生卡綁定三倍券，累積消費滿3000元，除有中央補助2000元，市府回饋500元，若進一步綁定悠遊付，再加碼500元

一名家長說，高中職學生加入悠遊付須有2名法定代理人，且需皆為悠遊付會員，也就是說要家長同意，學生才能綁定。但學生卡綁定三倍券優惠訊息宣布太慢，7月初搶先預購實體券後才知道有學生優惠，另外，也擔心孩子亂花錢不敢輕易同意綁定；而悠遊付起步慢，民眾連哪裡可消費都不知道，推動成效差可想而知。

敬老卡及愛心卡部分，台北市長柯文哲聲稱為改變長者消費習慣，將敬老卡或愛心卡綁定三倍券，除中央回饋的2000元，市府加碼1000元。目前敬老卡、愛心卡約有54萬2000張，然而據統計，截至8月7日止，敬老卡綁定數為17萬6201張、愛心卡3萬2943張，綁定率僅39％。

議員游淑慧指出，敬老卡、愛心卡綁定三倍券對長輩來說程序太複雜，而且還要先儲值3000元、花3000元，才能拿到中央及市府加碼3000元，綁定過程複雜、條件嚴苛、有限消費地點等因素，引發不少民眾抱怨，多數民眾甚至取消綁定，直接預購實體券。

台北市教育局表示，振興方案出爐就有發文宣、Q&A給各校向家長和學生說明。但針對家長疑慮，將會在開學前的新生訓練及開學後的家長座談會加強說明，也建議家長可適度讓孩子嘗試財務的規畫。悠遊卡公司也表示，將持續與市府合作推廣悠遊付及其他新的行銷策略，吸引更多民眾願意加入。

愛心 北市 游淑慧

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