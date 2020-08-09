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潛水與漁船航道重疊？ 龍洞灣屢爆衝突漁民掛布條抗議

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
潛水與漁船航道重疊？龍洞灣屢爆衝突漁民掛布條抗議。記者游明煌／翻攝
潛水與漁船航道重疊？龍洞灣屢爆衝突漁民掛布條抗議。記者游明煌／翻攝

新北市貢寮區龍洞灣是潛水聖地，近來因為天氣熱戲水人數增加很多，近日傳出有不少潛水客游進漁港航道引發漁民不滿，認為影響漁船進出且十分危險，今天有漁民掛出白布條抗議。交通部東北角管理處今說明指近期接獲漁民反映，有部分潛水活動業者帶客進入中間漁船航道區，已函請新北市府漁管處明確畫出龍洞灣漁港作業航行區域，避免引發爭議。

漁民指出，近來潛水的人很多，有不少自由潛水游進漁港航道，更甚者，還有潛水活動業者帶客進入中間漁船航道區，造成漁船進出受到影響，潛水客亂游來游去，引發安全疑慮，漁船撞到要算誰的過失？

今天有漁民掛出抗議布條，布條寫著「風管處失責不漁民生計」，署名龍洞全體漁民。漁民並說，因龍洞灣內的漁船航道不夠明顯，十多年前便發生過潛水者被漁船捲入意外，近日有不少潛水客闖入航道又勸不聽，發生多起衝突，漁民才掛出布條。地方希望在龍洞灣的海底與海面上設置浮標，確定航道路線，嚴格禁止自由潛水客進入，保障安全。

交通部觀光局東北角管理處今天提出說明，指有關龍洞灣潛水活動與漁船航道重疊案，近期接獲漁民反映，有部分潛水活動業者，帶客進入中間漁船航道區，基於尊重漁政主管機關，已函請新北市府漁管處明確劃出龍洞灣漁港作業航行區域，但還沒有獲得回覆。

為推動行政院「向海致敬」政策及落實龍洞灣域內漁業航行、遊憩活動安全，有賴各方合作，仍需請漁政主管機關盡速將當地漁船航道區域明確指出，東北角管理處將在近期邀請相關單位再次召開會議。

東北角管理處說，為維護龍洞地區在地漁業與水域遊憩潛水活動共榮共存，在10多年前已公告龍洞二側為潛水區位於灣域兩側，中間為漁船航道，並無重疊，詳細範圍已有公告。

東北角管理處今年委託成功大學重新對水域遊憩活動研究規畫，且特加強辦理當地潛水業者座談，宣導潛水活動安全事項，並於與在地和美、鼻頭國小加強水域活動宣導。

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