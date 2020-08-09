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串起青春山海線 新北電動共享電單車MOOVO月底試營運

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市四月份起於淡水至貢寮的澳底公園，沿線設置11個GoShare租借站。圖／新北市交通局提供
新北市四月份起於淡水至貢寮的澳底公園，沿線設置11個GoShare租借站。圖／新北市交通局提供

YouBike1.0升級2.0雙北不同調，新北市試推電子圍籬無樁式共享單車MOOVO，尋求新的可能，交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅表示，初期將在淡水老街、新市鎮輕軌沿線投放400台，設置50至60個站點，最快月底就會試營運，並將與北海岸5座YouBike站、電動機車租借站、電動公車串起青春山海線，打造綠能運輸。

新北市與YouBike1.0合約明年8月期滿，因考量全面升級2.0需花費5.7億，且新舊版本不相容，有浪費公帑之虞，暫不升級，並將在淡水、新店、三重、板橋試推MOOVO電動輔助共享單車。

黃莉雅指出，MOOVO將於淡水地區率先試營運，初步將在淡水老街、新市鎮、輕軌沿線投放400台，設置50至60個站點，最快月底試營運，並將持續會勘適合地點，視當地交通狀況及民眾需求滾動式增減，預計總共設置80站。

黃莉雅表示，收費方式初步採「前10分鐘9塊錢」，後續1分鐘1塊錢，將先試辦6個月，並搭配淡海輕軌第一期藍海線年底通車，於沿線增設站點，連結淡海新市鎮與漁人碼頭，未來也將視營運狀況，研擬擴大站點至青春山海線。

交通局表示，MOOVO採無樁式電子圍籬跟GPS定位，若違規停車會持續計費，並拖吊、罰款，絕不會上演oBike造成的亂象，並將結合手機App，人、車採實名制，以悠遊卡刷卡計費。

此外，交通局已在金山中角灣、三芝淺水灣、石門白沙灣、萬里野柳地質公園、瑞芳深澳漁港站啟用YouBike站，並結合捷運、鐵路，規畫30條公車路線轉乘至淡水、三芝、石門、金山、萬里等景點，年底前也將有40輛電動公車投入綠能運輸。

觀旅局長張其強表示，四月份起引進受到年輕人喜愛的電動機車Gogoro，首度跨出都會區，從淡水到貢寮的澳底公園，沿線設置11個GoShare租借站，讓民眾能夠騎到哪、玩到哪，不受固定班車路線和時間限制，除與公路總局合作爭取經費推行電動公車，也考慮將現行的「台灣好行」改以電動公車方式行駛，透過低碳運具守護青春山海線綠能，環保，永續的目標。

交通局已在青春山海線啟用５站YouBike站，圖為瑞芳深澳漁港站。圖／新北市交通局提供
交通局已在青春山海線啟用５站YouBike站，圖為瑞芳深澳漁港站。圖／新北市交通局提供
新北市試推電子圍籬無樁式共享單車MOOVO，月底將在淡水試營運。記者吳亮賢／攝影
新北市試推電子圍籬無樁式共享單車MOOVO，月底將在淡水試營運。記者吳亮賢／攝影

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