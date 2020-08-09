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林隆章認助「沒傘遮蔽」的孩子：給他們一雙能跑的鞋

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
「不能替所有孩子撐傘，至少給他們一雙能跑的鞋。」這是來自台中、塑膠製造公司負責人林隆章(右二)認助學生的信念。記者林麗玉／攝影
「不能替所有孩子撐傘，至少給他們一雙能跑的鞋。」這是來自台中、塑膠製造公司負責人林隆章(右二)認助學生的信念。記者林麗玉／攝影

「不能替所有孩子撐傘，至少給他們一雙能跑的鞋。」這是來自台中、塑膠製造公司負責人林隆章認助學生的信念。林隆章3年前加入北市清寒學生認助行列，短短3年已資助過16名學生，林隆章說，「因沒傘的遮蔽，清寒學生一定跑得比別人快，更勇敢、堅強向前跑」。社會大眾的資助是送這些學生一雙鞋，好好跑向人生、學程的下一階段。

台北市教育局認助清寒學生基金會今天舉辦受認助學生與認助人的見面會，昨天是父親節，受認助學生也再向幫助他們的「林叔叔」道聲「父親節快樂！」

今年要升中正高中一年級的李同學，父母已不在，現由爺爺奶奶照顧，正因有體育天賦，李同學高中將朝田徑努力，但運動練習鞋、衣耗損多，看到家人辛苦工作，李同學常不敢開口釘鞋已磨平，但有了資助，李同學現在可以專心練習，不用擔心鞋磨平了怎麼辦。

李同學說，他的目標是希望明年4月，比進全中運田徑200公尺短跑前八強，儘管才是高一新鮮人，他已每天上午9點練習到下午5點，自己要向世界200公尺紀錄保持人博爾特學習，努力往前進。

認助人林隆章說，他從五年前開始，捐錢給消防隊，當消防隊設備足夠後，開始尋找偏鄉需要幫助的學生。認助過程中，更曾有一次令他印象很深刻，他曾收到一名18歲受認助學生的感謝信，這名學生竟是在18歲，才有機會吃到人生的第一個蛋糕，林說，從這個孩子身上，讓他體認到「原來捐出去的(認助)，意義能有這麼大。」

林隆章說，他的理念是「沒有傘的孩子，跑比較快。」就因自己也是沒有傘的孩子，只能努力奔跑、一路白手起家，如今雖有能力回饋社會，但自己的力量很小，就希望至少給弱勢孩子一雙能跑的鞋，讓他們在教育時不至於因經濟困難離場。

北市教育局長曾燦金表示，2012年北市的中低收入戶約2萬戶，截至去年已經有2萬7850戶，人數達6萬1835人，因為物價上漲、貧富差距愈來愈大，加上台北市的消費水平又較其他各縣市更高等因素，台北市需要幫助的弱勢家庭其實比想像中的多。基金會去年認助人數有1747人，今年至6月為止，已認助1655位學生。

北市 父親節 教育局

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