北海岸最美伸展台荒廢10年 年底開工重建再現風華
位於台二線淡金公路16公里處的三芝區芝蘭公園海上觀景平台，自岸邊延伸至海面上，可盡覽海天一色及日落黃昏，擁有「海上最美伸展台」美譽，但因長期遭海浪侵蝕，10年前拆除後荒廢至今，經立委洪孟楷及地方市議員爭取後，決議耗資2500萬元重建，預計今年底發包施工，最快明年8月完工。
芝蘭公園海上觀景平台興建於1990年，原有二層平台、高約3米，可銜接一旁公園步道及淺水灣沙灘，每到假日吸引大批遊客登台觀景，為過去北海岸的夏日 休閒勝地，但因長期海蝕，2011年被鑑定為「危險建築」，同年拆除二層觀景平台後，乏人問津。
洪孟楷指出，芝蘭公園海上平台過去是北海岸重要景點，如今卻荒廢在海上，任由海浪沖蝕，為了讓它重現風華，已與市議員陳偉杰、鄭戴麗香及區公所、里長們多次會勘，並請觀光局北觀處評估重建。
洪孟楷與相關單位日前會勘後也決議，將由交通部觀光局北觀處補助1700萬元經費，新北市政府分攤400萬元，陳偉杰、鄭戴麗香各支應200萬元建設配合款，共耗資2500萬元，由三芝區公所於今年發包開工重建，預計明年8月完工。
此外，針對三芝地區農田水利設施改善部分，也在與鄭戴麗香及里長共同爭取下，將花費582萬元動工，並由農委會農水處分攤84%經費共489萬元。
洪孟楷表示，觀景台重建不僅讓「海上最美伸展台」重現，還有望成為北台灣最美的熱門打卡景點，灌溉排水工程改善後則有助農民農作，帶動在地農業發展及觀光商機。
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