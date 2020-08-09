「金鑑漁港」選拔 新北市府推薦富基漁港

新北市府今年推薦富基漁港參加漁業署「金鑑漁港」選拔，10月31日前到富基漁港旅遊並拍照，再去評鑑網址投票，上傳至金鑑漁港評鑑網站填寫問卷，同時到漁業署粉絲頁按讚，有機會獲得神秘小禮物。

新北市海岸線長達145公里，有28處漁港，其中石門區富基漁港位在石門富基里北海岸風景特定區內，是北海岸重要漁港之一，也是主要海鮮市場，港內的多功能突堤碼頭增設遊憩座椅及植栽，打造成漁港中央的休憩空間，不少遊客到漁港吃海鮮、看日落、賞海景。

富基漁港地理位置相當好，當地有台灣最北端的富貴角燈塔、老梅綠石槽等美外，還有白沙灣、中角灣可玩水衝浪，如今使用振興券消費，滿1千元送100元等值商品，滿2千元送200元，以此類推。