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「金鑑漁港」選拔 新北市府推薦富基漁港

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
造型特殊的新北市石門富基漁港正在爭取 「金鑑漁港」。圖／農業局提供
造型特殊的新北市石門富基漁港正在爭取 「金鑑漁港」。圖／農業局提供

新北市府今年推薦富基漁港參加漁業署「金鑑漁港」選拔，10月31日前到富基漁港旅遊並拍照，再去評鑑網址投票，上傳至金鑑漁港評鑑網站填寫問卷，同時到漁業署粉絲頁按讚，有機會獲得神秘小禮物。

新北市海岸線長達145公里，有28處漁港，其中石門區富基漁港位在石門富基里北海岸風景特定區內，是北海岸重要漁港之一，也是主要海鮮市場，港內的多功能突堤碼頭增設遊憩座椅及植栽，打造成漁港中央的休憩空間，不少遊客到漁港吃海鮮、看日落、賞海景。

富基漁港地理位置相當好，當地有台灣最北端的富貴角燈塔、老梅綠石槽等美外，還有白沙灣、中角灣可玩水衝浪，如今使用振興券消費，滿1千元送100元等值商品，滿2千元送200元，以此類推。

市府今年推薦富基漁港參加漁業署「109年度漁港環境評鑑活動」，爭取「金鑑漁港」，投票時間到10月底。新北市農業局表示，富基魚市有萬里蟹、貢寮鮑，還有漁港直送的新鮮魚貨如海膽、龍蝦、花蟹、鳳螺、鮮魚等。

新北市石門富基漁港內的多功能突堤碼頭可讓遊客擁有更好的觀海視野。圖／農業局提供
新北市石門富基漁港內的多功能突堤碼頭可讓遊客擁有更好的觀海視野。圖／農業局提供
新北市石門富基漁港魚貨眾多。圖／農業局提供
新北市石門富基漁港魚貨眾多。圖／農業局提供

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