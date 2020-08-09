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北市中正高中桌椅 竟遭棄置新北重陽橋下

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
貼有台北市中正高中財產編號的課桌椅，上月被發現棄置在新北重陽橋下，新北環保局追查發現，是遭未領有廢棄物清除許可證到工程行隨意丟棄。圖／彭佳芸服務處提供
貼有台北市中正高中財產編號的課桌椅，上月被發現棄置在新北重陽橋下，新北環保局追查發現，是遭未領有廢棄物清除許可證到工程行隨意丟棄。圖／彭佳芸服務處提供

貼有台北市中正高中財產編號的課桌椅，上月被發現棄置在新北重陽橋下，新北環保局追查發現，是遭未領有廢棄物清除許可證到工程行隨意丟棄，隨後依法送辦。新北市議員彭佳芸指出，應在各熱點裝設監視器，才能遏止非法業者亂丟廢棄物。

彭佳芸說，服務處經常接到民眾陳情橋下髒亂問題，沒想到這次連台北市的廢棄課桌椅都遭不肖業者傾倒在重陽橋下，要求環保局加以重罰，也應該與高灘處研議，在熱點或主要動線上設置監視器，才能維護新北全國最乾淨城市美名。

也有常去重陽橋堤外籃球場運動的陳先生說，有時會看到有人騎乘機車載著整包垃圾路過，不知道是不是到附近丟棄，但橋下經常髒亂不堪，打球飄來垃圾異味會不太舒服。

環保局指出，三重清潔隊7月18日巡查重陽橋下，發現貼有台北市中正高中財產編號課桌椅，跟該校確認發現，課桌椅委託某裝修公司處理，該公司又委託某工程行，工程行到案說明坦承隨意丟棄，已依廢棄物清理法開罰、送辦。

環保局說，像是偏地山區等人煙罕至地方，都有可能被丟事業廢棄物，抓到非法棄置皆已函送法辦為主，2018年函送14件次、2019年18件次，今年迄今也有9件次，已針對易遭棄置地區規劃熱區，已設置遠端監視器並加強巡查。

環保局表示，合格的清除業者的超量都有安裝GPS，若沒依規定執行或被查獲隨意棄置，行政裁罰可以撤照，不過遭查獲的多以非法業者為主，一但被查獲就可能面臨刑事責任。

貼有台北市中正高中財產編號的課桌椅，上月被發現棄置在新北重陽橋下，新北環保局追查發現，是遭未領有廢棄物清除許可證到工程行隨意丟棄。圖／彭佳芸服務處提供
貼有台北市中正高中財產編號的課桌椅，上月被發現棄置在新北重陽橋下，新北環保局追查發現，是遭未領有廢棄物清除許可證到工程行隨意丟棄。圖／彭佳芸服務處提供

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