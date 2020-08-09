快訊

蘇震清等立委抗告失敗 北院認定「放出來可能串供」

同意大巨蛋復工 簡舒培將告柯文哲圖利遠雄

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
遠雄大巨蛋案停工5年多，台北市建管處7日同意復工。記者楊正海/攝影
遠雄大巨蛋案停工5年多，台北市建管處7日同意復工。記者楊正海/攝影

遠雄大巨蛋案停工5年多，台北市建管處7日同意復工，台北市議員簡舒培認為，柯市府無視大巨蛋案違反建築技術規則第97、129條規定的公共安全疑慮，想盡辦法要為遠雄開後門復工，已收集北市府相關人員及單位的違法事證，打算在本周告柯文哲、台北市政府圖利遠雄。

簡舒培說，太驚人，停工五年的大巨蛋 申請復工完成，在這個充滿感恩的日子，這無疑是柯文哲市長送遠雄趙滕雄最大的父親節禮物。

簡舒培說，請問柯市長，大巨蛋建照變更技術抽查完成了嗎？5處下沉式廣場的安全梯符合避難防火一小時的規定了嗎？建管處假日早上六點多為大巨蛋復工發出新聞稿，是見不得人？還是台北市政府同仁連假日都得替財團服務？

簡舒培說，已收集北市府相關人員及單位的違法事證，打算在下週告柯文哲、台北市政府圖利遠雄。

北市 大巨蛋 簡舒培

延伸閱讀

影／「柯媽」誇陳其邁好 柯P聳肩苦笑：她每個都說好

大巨蛋復工被諷是父親節禮物 柯文哲又搬出佛祖回應

柯文哲：高雄這場補選 選一個「正常人」就對了

陳其邁存款13萬元「鬼才相信」？柯文哲：我佛慈悲 阿彌陀佛

相關新聞

故宮南院無人機表演發生墜機意外 無人受傷

故宮南部院區2020年暑假推出的「嬉遊南院-仲夏夜星幻」演出，今天晚上7點30分出動400架無人機與舞者在水面上互動展演...

同意大巨蛋復工 簡舒培將告柯文哲圖利遠雄

遠雄大巨蛋案停工5年多，台北市建管處7日同意復工，台北市議員簡舒培認為，柯市府無視大巨蛋案違反建築技術規則第97、129...

新莊消防舉辦夏令營 讓學子闖關中學防災知識

為使學童有效學習防災觀念，新北市消防局第二救災救護大隊在本月7至9日舉辦消防夏令營，設計了5站消防闖關活動，讓新莊學子寓...

北市府同意大巨蛋復工 遠雄：2021年底竣工

大巨蛋案停工5年多，歷經台北市政府都審、環差審查、防火避難評定後，台北市建管處昨天已同意復工，對此，遠雄集團發言人楊舜欽...

大巨蛋復工被諷是父親節禮物 柯文哲又搬出佛祖回應

台北市長柯文哲周末強力輔選民眾黨高雄市長候選人吳益政，今天下午陪同參拜路竹華山殿。北市府都發局同意大巨蛋復工，遭北市議員...

新北首創殯葬雞鴨登記制 確保殯葬業者回收不亂丟棄

新北市板橋區日前有民眾通報有流浪雞、鴨在板橋殯儀館附近巷弄、公園流浪，動保處經查後發現，多為民間喪葬習俗的「帶路鴨」、「...

8、9成民眾戴口罩了 侯友宜：希望民眾自律不要處罰

新北市長侯友宜今早到蘆洲湧蓮寺參拜，該寺為地方大廟，外面又是市場，人潮眾多。侯友宜表示，他看市場民眾戴口罩約有8成，搭捷...

父親節怎安排？來中角灣「浮光之夜」 喝免費雞尾酒

新北市政府與朱銘美術館合作舉辦「北海夜金閃閃－光，和＿作用」系列活動，在金山4處景點進行藝術展演，今天8月8日將舉行「浮...

大巨蛋歷經5年3個月 北市同意即日起復工

台北市政府建管處針對大巨蛋工程完成都審、環差審查、防火避難性能評定後，依建築法第34條規定，於項目審查完竣，上個月16日...

北市照服員荒 自訓自用僅3成 實習生也跑

台北市108年度審計報告指出，北市職能發展學院近年配合中央，辦照顧服務員「自訓自用」計畫，但訓後留任率僅3成遭糾正。北市...

美食新天地／胖妞冰店46載 手工配料好味道

今年2月13日情人節前夕，國民黨前主席朱立倫在臉書貼出一張抽空與太太吃剉冰照片，這家位於林森南路、台大醫學院體育場對面的...

照服出路廣…招生 家長、學生仍觀望

長照教育向下扎根，北市兩私立高中職設有照顧服務科，教育局去年首推公費制，三年至少可省25萬，保障畢業即就業，但今年招生仍...

熱門新聞

扯！雲林小學整座校門被偷 120公斤鐵門不見了

大巨蛋歷經5年3個月 北市同意即日起復工

這裡才是偽出國勝地！峇里島在雲林去過的人才知道

獨／疫情持續升溫 日月潭萬人泳渡加強防疫不排除停辦

8大場所應戴口罩 墾丁大街夜市七成遊客未戴

大台南會展中心明年完工 特殊設計讓81公尺空間沒柱子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。