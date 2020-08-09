同意大巨蛋復工 簡舒培將告柯文哲圖利遠雄

遠雄大巨蛋案停工5年多，台北市建管處7日同意復工，台北市議員簡舒培認為，柯市府無視大巨蛋案違反建築技術規則第97、129條規定的公共安全疑慮，想盡辦法要為遠雄開後門復工，已收集北市府相關人員及單位的違法事證，打算在本周告柯文哲、台北市政府圖利遠雄。

簡舒培說，太驚人，停工五年的大巨蛋 申請復工完成，在這個充滿感恩的日子，這無疑是柯文哲市長送遠雄趙滕雄最大的父親節禮物。

簡舒培說，請問柯市長，大巨蛋建照變更技術抽查完成了嗎？5處下沉式廣場的安全梯符合避難防火一小時的規定了嗎？建管處假日早上六點多為大巨蛋復工發出新聞稿，是見不得人？還是台北市政府同仁連假日都得替財團服務？

簡舒培說，已收集北市府相關人員及單位的違法事證，打算在下週告柯文哲、台北市政府圖利遠雄。