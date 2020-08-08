老翁採筍失蹤30小時獲救 兒送警消蘋果謝「平」安

謝姓老翁上月26日上山採竹筍失蹤30小時獲救，他的兒子特別選在今天父親節，各送了1箱蘋果到暖暖派出所、消防分隊。他感謝警、消的辛苦讓父親平安歸來，希望以諧音方式，祝福警、消上班時皆能「蘋蘋」安安、身體健康。

市警第三分局說，上月26日暖暖區80歲謝姓老翁與妻上山採竹筍，採完竹筍後謝翁卻離奇失蹤，妻子趕緊撥打電話請求警、消救援，終於在隔天下午3點多發現老翁蹤影，失蹤30個小時幸運獲救，沒有大礙。

謝姓老翁表示，很感謝警察和消防隊員積極的搜救，才能平安返家，因此今天請兒子到暖暖派出所、消隊分隊各贈送1箱蘋果，希望借諧音方式，祝福警消上班時皆能「蘋」「蘋」安安、身體健康。

暖暖派出所長徐永煌表示，感謝謝男心意，警察為民服務，全力協助，謝姓老翁的兒子到派出所時，表示父親交代要來感謝，也送1箱到消隊分隊。