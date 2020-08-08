新北女員工墜樓案 公會籲若遇職權性騷擾要申訴

新北市衛生局女職員墜樓事件屆滿1個月，新北市物理治療師公會今天表示，遭控涉性侵的公會幹部已辭理事，會員若發生職權性騷擾等案件，可依法向任職機構申訴，啟動性平調查。

臉書（Facebook）社群「沒發聲不代表沒發生」今天指出，新北市衛生局林姓女職員墜樓事件屆滿1個月，女孩家屬開始要上法院，在「追真相還公道」期待下，背負起為更多弱勢處境的人發聲，甚至改變社會與法律的重任。

新北地檢署持續調查偵辦墜樓事件，警方今天表示，經調查與蒐證後，已經於7月31日以妨害性自主罪嫌，將某物理治療所前執行長廖男移送檢方偵辦。

新北市物理治療師公會理事長楊博凱接受中央社記者訪問指出，第一時間經公會內部訪談與調查，廖男已辭去公會理事職位，公會尊重新北檢方偵辦，並對死者與家屬表達不捨。

楊博凱說，關於廖男是否利用職權侵害爭議，因不是執行物理治療業務，無關醫學倫理，公會不會特別發表聲明，但提醒會員若發生職權性騷擾等案件，可依法向任職機構申訴，啟動性平調查。

他表示，公會也依照衛生福利部的要求，在各場合加強性別平等教育，兩性認知課程，並提醒會員執行治療前，先充分說明與溝通，避免誤會或糾紛。

墜樓事件引發市府衛生局持續關注，外界發起台灣版的「＃MeToo」運動。新北市語言治療師公會、新北市職能治療師公會日前發聲明，呼籲職場新鮮人若遭職場性騷擾、性侵害、霸凌，要勇敢說不，並求助「113保護專線」，社會也應給予溫暖支持。