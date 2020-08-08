新北首創殯葬雞鴨登記制 確保殯葬業者回收不亂丟棄
新北市板橋區日前有民眾通報有流浪雞、鴨在板橋殯儀館附近巷弄、公園流浪，動保處經查後發現，多為民間喪葬習俗的「帶路鴨」、「開光雞」。動保處表示，已與殯葬處合作加強管理，業者如要使用活禽須先填寫登記表，避免業者隨意丟棄，民眾如發現有隨意丟棄行為，可向動保處檢舉。
動保處表示，日前接獲民眾通報有白鴨在板橋環河西路四段長江停車場旁遊蕩，7月初起與殯葬處聯合加強殯葬儀式管理，8月5日殯葬處舉辦殯葬業者講習，動保處亦派員宣導動保法規，以遏止活禽殯葬儀式後即隨意丟棄。
按照台灣習俗，家裡如果在1年當中有2個人過世，就會有「祭三喪」的儀式，或稱為「祭空棺」、「祭草人」，法事進行中需取白色雞鴨「開光」和「制煞」，辦完法式後就會讓鴨子跑走，代表煞氣跟著離開。
少數殯葬業者就地隨意棄置於人車來往道路上，在車水馬龍的板橋殯儀館附近常出現驚慌失措的雞鴨在路上四處亂竄，多次有騎士為閃雞鴨險發生車禍，險象環生。殯葬業者及民眾從事喪葬儀式辦完後應本著尊重動物生命，避免造成公安危害。
殯葬處表示，從今年7月起業者如有使用活禽雞鴨，就要填寫活禽動物登記表，以便掌握活體家禽狀況和清楚瞭解動物流向，避免業者隨意丟棄動物，殯葬處會通報動保處派員一起對喪家和殯葬業者加強宣導動物保護法規及罰則。
動保處呼籲，業者如有使用活禽雞鴨，應自行帶回動物，或回歸購買畜禽場，勿隨意棄養，違者可依照動保法第29條處3萬到15萬元罰款。另為鼓勵民眾檢舉棄養動物行為，如經動保處查獲屬實，依照動保法第5條，民眾可以獲得檢舉獎金。
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