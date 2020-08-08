8、9成民眾戴口罩了 侯友宜：希望民眾自律不要處罰

新北市長侯友宜今早到蘆洲湧蓮寺參拜，該寺為地方大廟，外面又是市場，人潮眾多。侯友宜表示，他看市場民眾戴口罩約有8成，搭捷運、公車戴口罩也已經有9成多，他希望民眾自律，不要以處罰為最重要方式，「再規勸一段時間應該就可以達到100%」。

中央流行疫情指揮中心8月5日宣布，即日起恢復8類場所務必戴口罩，不過要經一周宣導期才會考慮開罰。台南市、台北市也都有2周及1周宣導期，宣導期過後視疫情決定開罰與否。新北市政府則未明說宣導期多久。

侯友宜表示，新北市第一波對八大業者、KTV、電影院、補習班及K書中心等5大特定場所，須採實名制、強制戴口罩，因為7月31日開始宣導，宣導期過後，目前已經查過一次，再查不合格一定重處。

他表示，其他還在宣導期，包括公有市場、夜市、商圈及電影院等，「宣導期一過，我們會採取更嚴格」，不過他希望民眾自律，「不要以處罰為最重要方式」。

侯友宜說，今天從市場一路走過來，民眾戴起來大概有8成，而目前搭捷運、公車戴口罩已經9成多，少部分沒有戴，他會不斷規勸，再規勸一段時間，應該就可以達到100％，把習慣再拉回來，目前為止他不會祭出罰鍰，因為發現民眾慢慢把口罩戴上來，期待民眾自動自發。

至於侯從3月呼籲境外移入普篩加居家檢疫，目前藍營都跟進；侯說，三月就一直在強調，「防疫寧可多做不要少做」，在政府量能足夠下，希望入境普篩、居家檢疫及自主健康管理。

侯友宜表示，「大家有不一樣聲音，中央有不一樣看法，我都尊重」，但他也說「做事情一定要靈活彈性調整」，國外疫情嚴峻，而且台灣疫情都從境外移入，感染源還查不出來時，應研究全面普篩到底是好或不好，多一道防護，多一道保證，也比較容易找出感染源。

另美國防疫官員及日本將組跨黨派前總統李登輝弔唁團來台，被質疑外交禮遇不用居家檢疫；侯友宜說，外交禮遇我們一定要尊重，不過慎重防疫擺在優先，禮遇的同時也要確保防疫。