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父親節怎安排？來中角灣「浮光之夜」 喝免費雞尾酒

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
中角灣浮光之夜，來品味微醺的雞尾酒與海風。圖／新北市景觀處提供
中角灣浮光之夜，來品味微醺的雞尾酒與海風。圖／新北市景觀處提供

新北市政府與朱銘美術館合作舉辦「北海夜金閃閃－光，和＿作用」系列活動，在金山4處景點進行藝術展演，今天8月8日將舉行「浮光之夜」雞尾酒派對，免費提供1000杯各種特色飲品，邀請民眾來中角灣度過特別的父親節。

新北市景觀處表示，今晚6點到9點於中角灣展區推出「浮光之夜」活動，邀請「並蹦俱樂部」團隊打造展覽限定浮光雞尾酒派對，設計3款以土鳳梨為主角的飲品，包括結合墨西哥風味的鳳梨發酵飲、雞尾酒，以及適合小朋友消暑的鳳梨氣泡飲，還有古早味紅茶任君選擇，一共免費提供1000杯飲品供大家飲用，搭配DJ Cotton Disco許文蓁的音樂，帶大家在中角灣沙灘上隨著海風放鬆搖擺。

此外，朱銘美術館則是推出「生態系水色光場」表演，晚間7點半至8點由手碟音樂家李承宇(Angus Lee)與視覺藝術家白油(BIO)油水投影合作，在落羽松林旁、充滿台灣原生植物的生態池上演出，太極匯還有「夜宴─晶瑩展」沉浸式光影饗宴讓遊客體驗，民眾也可參加「夜宴─晶瑩展」DIY手作活動及夜間深度導覽等，活動豐富多元。

景觀處表示，即日起至8月31日，朱銘美術館每周六晚上6點後免費入館，鄰近金山老街的「櫻花公園」、磺港的「魚路古道」及「中角灣國際衝浪基地」等4處景點，以光雕投影、藝術裝置結合在地景觀環境，串聯山、海、漁村巷弄及社區公園，打造「光，和＿作用」藝術展演，以及手機APP實境解謎遊戲，帶著大家從山邊玩到海邊。

景觀處提醒，可多利用8月份每周六上午11點至晚間9點30分的免費接駁車，從朱銘美術館發車，沿途停靠「金山區藝文暨老人活動中心大樓」、「櫻花公園」、「魚路古道起點」及「中角灣國際衝浪基地」。

在地業者亦提供免費觀光巴士「金包里號」於周六晚間一起載運遊客，民眾還可順遊至草里漁港，歡迎大家一起來金山暢遊藝術季。相關訊息可上活動網站http://www.juming.org.tw/pg/ZC4124015 查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

中角灣的藝術作品「若即若離的嚮網」，營造夢幻的氣氛。圖／新北市景觀處提供
中角灣的藝術作品「若即若離的嚮網」，營造夢幻的氣氛。圖／新北市景觀處提供

中角灣 美術館

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