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恢復良田！台中環保局改善污染農地率達99％

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市環保局去年5月至今年6月，共改善2.77公頃汙染農地並解除列管，相當於是把19塊農地還予47位地主使用；完成改善的農地，除可活化土地利用。圖／台中市環保局提供
台中市環保局去年5月至今年6月，共改善2.77公頃汙染農地並解除列管，相當於是把19塊農地還予47位地主使用；完成改善的農地，除可活化土地利用。圖／台中市環保局提供

維護台中市農地環境品質，台中市政府總列管農地面積約89.3公頃，目前已改善88.8公頃污染農地並解除列管，改善率達99%，剩餘0.5公頃污染農地，市府已責成汙染行為人改善；近年更向行政院環保署爭取2億元補助經費，分年分期展開污染整治工作，可望於明年底前完成全市農地污染整治，恢復良田。

台中市環保局2014年訂定「農地土壤污染防治計畫」，採跨局處分工，由環保局負責汙染源稽查管制及農地土壤監測，水利局負責灌排分離強化作業，農田水利會負責灌溉水質監測維護，經發局負責輔導未登記工廠合法化，農業局及衛生局分別負責稻米及市售稻米檢測，力求根治農地汙染問題。

環保局說，去年5月至今年6月，共改善2.77公頃汙染農地並解除列管，相當於是把19塊農地還予47位地主使用；完成改善的農地，除可活化土地利用，也可有效提升農民生活及周邊環境安全，呼籲民眾及相關事業應力行污染預防工作，從源頭保護土壤及地下水環境品質。

台中市政府總列管農地面積約89.3公頃，目前已改善88.8公頃污染農地並解除列管，改善率達99％，圖為改善前狀況。圖／台中市環保局提供
台中市政府總列管農地面積約89.3公頃，目前已改善88.8公頃污染農地並解除列管，改善率達99％，圖為改善前狀況。圖／台中市環保局提供

農地 台中市

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