快訊

金門話怎麼教？給「本土語言教學」的幾個建議

愛女登山墜谷逝 父展大愛捐北大設山岳教育基金

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
北大生簡雯妤（右一，紫外套者）生前喜歡山林，每年5月和登山社爬南投畢祿山時，意外失足離世，她家人也愛山，今捐「國立台北大學百岳星空山岳教育基金」，希望山岳意外能降到最低。圖／取自北大登山社臉書
北大生簡雯妤（右一，紫外套者）生前喜歡山林，每年5月和登山社爬南投畢祿山時，意外失足離世，她家人也愛山，今捐「國立台北大學百岳星空山岳教育基金」，希望山岳意外能降到最低。圖／取自北大登山社臉書

今天父親節前夕，一名父親做出揪心的行動。台北大學公行系學生簡雯妤今年5月和北大登山社爬南投畢祿山，意外失足墜谷離世。今是她生日，她的家人決定捐贈市值約100萬元股票，給北大成立專戶，每年用配息作為「國立台北大學百岳星空山岳教育基金」，希望加強山岳教育，降低意外機會，不讓家人白白犧牲。

「如果時光能倒轉，多一點教育訓練、安全防護，結局可能就會不同。」簡爸爸簡光燦在父親節前夕思念女兒，回顧女兒意外，他說，自己其實沒有外界看到那麼堅強，深刻體會人生無常，決心要為女兒年輕的生命多發揮一些影響力，感謝女兒冥冥中帶給自己正向力量與支持。

據了解，簡雯妤這次登山行程，行前有做足教育訓練，等級也非越級打怪，不過仍發生意外。簡光燦說，「如果這樣的不幸，終究無法避免，我們所能做到的，就是盡力讓不幸的事件歸零」。

該專款用於山岳安全使用，簡光燦呼籲政府與各界都能更重視山岳安全教育，期待類似憾事到此為止。他呼籲教育部了解各校登山社團現況，提供教育訓練、必要裝備補助，建議整合各區域大學，成立山岳活動資源中心甚至標竿系所，完善登山教育訓練、環境教育及社團經驗分享，全面培育人才、健全休閒產業鏈發展。

本身也很喜歡山岳活動的簡爸爸認為，台灣山海薈萃，親近山林海洋是幸福的事，如果能有更完善的裝備與教育，搭配更好的環境，不但能提高活動安全性，更可促進產業專業化，從成立基金出發，盼望帶動各界對休閒的重視。

簡光燦說，這項基金命名「百岳星空」，是來自女兒生前與父母親最後的通訊。事發前一晚，登山社夜宿霧社，當時剛結束期中考壓力，看到滿天星空美景，簡雯妤興奮與家人分享。

北大登山社指導老師古育加說，山難發生當天，很遺憾最終沒能救回簡同學。他說，登山社57屆以來建立完好的出隊前訓、山難防救等制度，過往以零失事自豪，這次事件登山社將持續強化訓練，感謝簡爸爸成立基金，未來一定要讓所有人都平安回家。

台北大學校長李承嘉說，相信透過基金，這份來自簡家人的愛將永遠延續下去。

父親節 山難

延伸閱讀

不讓愛女白犧牲 父捐百萬成立基金強化山岳教育

女兒登山墜谷亡 父捐百萬設山岳教育基金展大愛

新竹林管處與火炎山登山協會簽署認養契約 9日辦淨山

風雲社團／安全登山 南投青山協會要會員學急救術

相關新聞

愛女登山墜谷逝 父展大愛捐北大設山岳教育基金

今天父親節前夕，一名父親做出揪心的行動。台北大學公行系學生簡雯妤今年5月和北大登山社爬南投畢祿山，意外失足墜谷離世。今是...

新北不動產仲介商業公會捐10萬認購區里平安箱

新北市不動產仲介經紀商業同業公會響應市府「好日子愛心大平台」，理事長張榮隆代表捐贈10萬元認購區里平安箱，做為偏鄉地區弱...

汐止喝咖啡跳街舞 婆婆媽媽小學生動起來

新北市議員周雅玲開辦的舞藝匯好咖活動，今(7)日在汐止區公所正式開課，學員們齊聚在一起跳舞還可以喝咖啡，讓音樂、舞蹈、咖啡形成完美的結合，從小學生到六、七十歲的婆婆媽媽一起學舞，跳流行舞沒有年齡之分。

守護淡水海岸安全 水上救生會集資購船艇

守護淡水海岸安全的水上救生協會，終有更好、機動性更高的救護設備，救生會14位會員自發性的集資，買一艘救生船艇，因若要期待別人補助，不如自己來捐贈，現在多了一艘救生船艇，能夠帶給民眾的安全，更多一分保障。

朱銘美術館延伸市區 金山夏夜光影絢爛

金山區的朱銘美術館為親子推出夏夜開展的活動，有別於以往，今年攜手新北市府農業局將美術館延伸到金山市區，邀請20位藝術家結合金山當地景觀，展出裝置藝術作品，並搭配絢爛光影，呈現日夜不同風情。

教智慧手機拍美照 新店里民「串出美一刻」

大新店有線電視昨(6)日與新店區中華里及福民里里辦公處合作舉辦『串出美一刻』智慧手機應用教室，邀請專業講師教導民眾拍照技巧，也運用APP多元功能，把一張張的照片加上特效與轉場，呈現出來的效果，讓人大開眼界。

暑假玩體育 侯友宜與身障生玩地板滾球

重視視運動平權以及對身障生的照護，今(7)日新北市政府在汐止區青山國中小舉辦身障學生適應體育營活動，市長侯友宜、議員都出席參與，侯市長並且和45位身障學生，一起進行地板滾球大賽，還一起闖關，和孩子們一起在暑假開心玩體育。

齊姓技工清淤落水身亡 水利處：啟動特殊天氣緊急應變

台北市水利處齊姓技工清淤落水身亡，台北市議員汪志冰下午開記者會，她認為，事故凸顯抽水站人力嚴重不足，尤其在系統自動化政策...

拒絕玩命快遞 新北交通局辦外送員安全駕駛課

新北市警察局統計，自去年10月起至今年4月止，外送員交通違規案計有1406件，其中發生交通事故有139件，造成177人受...

新北市政府8月10日起 入內洽公上班沒戴口罩進不去

為防範國內爆發第二波新冠肺炎疫情，新北市政府昨公告，電梯及中央防疫指揮中心公告的8類場所包括醫療院所、大眾運輸、賣場市集...

記得儲水！汐止8個里2萬6000戶、11日將停水7小時

記得儲水！為辦理汐止各小區計量管網建置工程，台灣自來水股份有限公司第一區管理處表示，將在8月11日早上9點起至下午4點，...

新北首創適應體育教材 讓特殊生學會團隊合作

新北市教育局今在汐止青山國中小舉辦身障學生適應體育暑期育樂營體驗活動，總計45位身障學生一同參與，其中彭泓凱透過滾球學會...

熱門新聞

彰化縣新增5支測速桿 花壇中山路測速桿近日已開張

基隆鬧區路霸多影響人車 警強力清占路棧板、花盆雜物

金鑽進士路設計不當引農民不滿 縣府急開說明會滅火

金門菸酒牌紓困申請亂象多 縣府研商解套「實際營業」

漢堡王推台南限定「巧克力華堡」 網驚：真的是全糖市

88節前夕 台中老店董座贈警三分局肉圓表「諸事圓滿」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。