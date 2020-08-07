愛女登山墜谷逝 父展大愛捐北大設山岳教育基金

今天父親節前夕，一名父親做出揪心的行動。台北大學公行系學生簡雯妤今年5月和北大登山社爬南投畢祿山，意外失足墜谷離世。今是她生日，她的家人決定捐贈市值約100萬元股票，給北大成立專戶，每年用配息作為「國立台北大學百岳星空山岳教育基金」，希望加強山岳教育，降低意外機會，不讓家人白白犧牲。

「如果時光能倒轉，多一點教育訓練、安全防護，結局可能就會不同。」簡爸爸簡光燦在父親節前夕思念女兒，回顧女兒意外，他說，自己其實沒有外界看到那麼堅強，深刻體會人生無常，決心要為女兒年輕的生命多發揮一些影響力，感謝女兒冥冥中帶給自己正向力量與支持。

據了解，簡雯妤這次登山行程，行前有做足教育訓練，等級也非越級打怪，不過仍發生意外。簡光燦說，「如果這樣的不幸，終究無法避免，我們所能做到的，就是盡力讓不幸的事件歸零」。

該專款用於山岳安全使用，簡光燦呼籲政府與各界都能更重視山岳安全教育，期待類似憾事到此為止。他呼籲教育部了解各校登山社團現況，提供教育訓練、必要裝備補助，建議整合各區域大學，成立山岳活動資源中心甚至標竿系所，完善登山教育訓練、環境教育及社團經驗分享，全面培育人才、健全休閒產業鏈發展。

本身也很喜歡山岳活動的簡爸爸認為，台灣山海薈萃，親近山林海洋是幸福的事，如果能有更完善的裝備與教育，搭配更好的環境，不但能提高活動安全性，更可促進產業專業化，從成立基金出發，盼望帶動各界對休閒的重視。

簡光燦說，這項基金命名「百岳星空」，是來自女兒生前與父母親最後的通訊。事發前一晚，登山社夜宿霧社，當時剛結束期中考壓力，看到滿天星空美景，簡雯妤興奮與家人分享。

北大登山社指導老師古育加說，山難發生當天，很遺憾最終沒能救回簡同學。他說，登山社57屆以來建立完好的出隊前訓、山難防救等制度，過往以零失事自豪，這次事件登山社將持續強化訓練，感謝簡爸爸成立基金，未來一定要讓所有人都平安回家。

台北大學校長李承嘉說，相信透過基金，這份來自簡家人的愛將永遠延續下去。