齊姓技工清淤落水身亡 水利處：啟動特殊天氣緊急應變

台北市水利處齊姓技工清淤落水身亡，台北市議員汪志冰下午開記者會，她認為，事故凸顯抽水站人力嚴重不足，尤其在系統自動化政策下，各站人員驟減，抽水站卻不斷增加，第一線人員責任壓力破表，汪志冰說，雖然是自動化，但現場狀況須人工排除，不清淤若淹水，市府要國賠，但清淤卻賠上人命。

柯文哲上午受訪指出，水利處技工不應該用這麼少人力，人力計算有一定標準，這個我們都會列入檢討，等完整的檢討報告出來再說。水利處長陳郭正說，會檢討抽水站值班及緊急應變人力，另即起啟動特殊天氣的緊急應變作業，確保同仁工作安全。

另外，水利處針對關渡及社子島等臨時抽水站，因多開放渠道、分布較廣，枯枝雜物較多，可能造成操作同仁負擔較重，將進行人力配置檢討。市府人事處說，抽水站原有277名員工，因應自動化只減7人，十多年來已3度檢討人力。水利處則說，近20年來只增加大直抽水站，並增配4人。

水利處指出，發生事故的抽水站，未實施自動化，不過，哈格比颱風外圍環流本周一影響北台灣，當天北市暴雨，汪志冰認為，未來不只颱風，還有暴雨，人力配置應該檢討。

陳郭正說，因應極端氣候，未來不能再以颱風有無登陸做為出勤或值班的依據，未來一旦颱風中心距離台北100至150公里，抽水站人力就會啟動緊急應變模式，增加人手。

汪志冰下午也請齊男遺孀、胞妹及兩個兒子到場，齊姓技工的大兒子表示，父親在水利處工作7、8年，常說自己責任重大，颱風前夕才跟母親說，因為颱風將至，要回到工作崗位，他已訂好餐廳，等颱風過後一家人要一起慶祝父親節，但這是最與父親對話。