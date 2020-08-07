教智慧手機拍美照 新店里民「串出美一刻」

大新店有線電視昨(6)日與新店區中華里及福民里里辦公處合作舉辦『串出美一刻』智慧手機應用教室，邀請專業講師教導民眾拍照技巧，也運用APP多元功能，把一張張的照片加上特效與轉場，呈現出來的效果，讓人大開眼界。

大新店有線電視總經理王鍌生表示，現在民眾一機在手，隨時都可以拍照記錄生活，期盼手機課程可以讓更多人了解如何拍出動人的照片。

從高角度拍攝人像，人物會變得更矮，但換成低角度則可以讓人的比例顯得修長，老師透過現場實際操作與講解，讓參加手機課程的學員恍然大悟。其實只要掌握一些訣竅，就可以讓照片的構圖變得截然不同。

因此福民里里長盧浩賢及中華里里長邱湘玲都表示，很感謝大新店有線電視能夠開辦智慧手機教學課程，讓他們的里民可以吸收到許多3C新知識。

除了拍照技巧，講師也教大家運用APP內建的多元功能，把一張張的照片加上特效與轉場，呈現出來的效果讓人大開眼界，學員們都覺得，藉由這次課程讓自己的拍照與影片編輯技術大大提升。

現在的智慧型手機照相功能強大，而且，拍完照就可以上傳到社群網站或是通訊軟體與親朋好友一起分享，因此大新店有線電視期盼透過一場場的手機教學課程，能夠讓更多民眾真正了解如何運用手機拍出好照片。