朱銘美術館延伸市區 金山夏夜光影絢爛

金山區的朱銘美術館為親子推出夏夜開展的活動，有別於以往，今年攜手新北市府農業局將美術館延伸到金山市區，邀請20位藝術家結合金山當地景觀，展出裝置藝術作品，並搭配絢爛光影，呈現日夜不同風情。

朱銘美術館館長室副主任陳宣瑜表示，不只是美術館夏夜中光彩奪目，朱銘老師的作品到了夜間搭配不同的光影有了不同的呈現，加上繽紛的光雕投影延伸到市區的櫻花公園、魚路古道及中角灣國際衝浪基地，為夜晚的金山增添全新亮點，除此之外，從八月開始還有結合北海岸青農的青農力便當，只有在朱銘美術館吃的到，可以說是看展還有最貼近在地的美食可以品嚐。

倒數四週的夜間開館，明天除了在館外的中角灣有雞尾酒派對，朱銘美術館內還有「生態系水色光場」表演，在落羽松林旁、充滿台灣原生植物的生態池上演出，期間還有免費接駁車接送，活動豐富多元，民眾不妨趁著父親節帶著親愛的爸爸到金山享受周六夜晚的光影盛宴！