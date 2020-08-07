守護淡水海岸安全 水上救生會集資購船艇
守護淡水海岸安全的水上救生協會，終有更好、機動性更高的救護設備，救生會14位會員自發性的集資，買一艘救生船艇，因若要期待別人補助，不如自己來捐贈，現在多了一艘救生船艇，能夠帶給民眾的安全，更多一分保障。
淡水水上救生會長洪秋藤表示，每年的五月到九月，為了維持沙崙海岸的安全，許多救生協會的成員都是輪班來巡邏，而現在多了一艘救生船艇，在救援任務上，將會有更好的成效。
會長洪秋藤指出，過去協會有三艘救生船艇，其中一艘已經老舊不敷使用，另一艘則是消防局所提供補助的船艇，因此在設備上相對不足，大家才會有自己集資購買的想法，另外救生協會成員不只是志工，還會開班訓練想要學救生技能的民眾，幫他們考取救生員證照，當中也會用到船艇訓練，因此設備對他們來說可是相當重要。
水上救生協會說，他們長期駐點20多年，守護海岸安全，為的就是讓民眾的水域安全觀念有更深一層的認識。此外淡水體育會理事長 李逸華也肯定救生協會，自發性的集資，若要期待別人補助，不如自己來捐贈，發揮團隊力量，也是為大家的安全多一分保障。
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