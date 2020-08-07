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汐止喝咖啡跳街舞 婆婆媽媽小學生動起來

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員周雅玲開辦的舞藝匯好咖活動，讓音樂、舞蹈、咖啡形成完美的結合。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員周雅玲開辦的舞藝匯好咖活動，讓音樂、舞蹈、咖啡形成完美的結合。 圖／觀天下有線電視提供

新北市議員周雅玲開辦的舞藝匯好咖活動，今(7)日在汐止區公所正式開課，學員們齊聚在一起跳舞還可以喝咖啡，讓音樂、舞蹈、咖啡形成完美的結合，從小學生到六、七十歲的婆婆媽媽一起學舞，跳流行舞沒有年齡之分。

市議員周雅玲開辦的舞藝匯好咖課程，特地請來街舞老師教大家跳現代流行舞，前一刻還在慢活悠閒的品味一杯好咖啡，接下來在思思老師的指導下，跟著音樂跳舞，兩者結合似乎沒有違和感。因為是第一堂課，先是簡單的拆開動作，接著再慢慢的搭配音樂串起來。

身為學姊的議員周雅玲當然也跟著跳，似乎很快進入狀況，雖然，學員有時跟不上節拍，但是跟著老師一起跳，不到幾分鐘就開始爆汗，也很快跟上節奏，而學街舞真的沒有年齡之分，這次學員從小學生到六、七十歲的婆婆媽媽都有，跳舞揮汗好開心。

市議員周雅玲表示，真的很開心，去年開辦舞藝匯好咖活動，受到熱烈歡迎，所以，今年持續舉辦，而針對這次的課程老師也專門編了一套舞蹈動作，而且老師分解動作都講解的很仔細，除了讓學員們接觸到舞蹈韻律美之外，也達到運動效果，剛在上課中也有正好到公所洽公的民眾問，年紀大了也能來學舞嗎？真的沒有年齡之分，歡迎有興趣的民眾可以報名加入。

咖啡老師唐芯說，這次學的舞是雷鬼舞曲，跳起來真的很開心，而咖啡跟舞蹈是可以結合的，因為咖啡是靜態，那舞蹈的話可以欣賞一下、運動一下，喝個咖啡跳個舞真的太棒了。

舞蹈老師思思指出，透過這次的活動，可以練習身體協調、心肺能力，多來動一動，對身體健康有好處。

學員們說，很感謝有這樣的活動，可以喝咖啡學跳舞，一開始也擔心年齡問題，不知道跳街舞、流行舞會不會跟不上，但是來學了之後，發現老師很會教，每個動作慢慢學，其實並不難，也覺得很開心。

咖啡 街舞

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