暑假玩體育 侯友宜與身障生玩地板滾球

重視視運動平權以及對身障生的照護，今(7)日新北市政府在汐止區青山國中小舉辦身障學生適應體育營活動，市長侯友宜、議員都出席參與，侯市長並且和45位身障學生，一起進行地板滾球大賽，還一起闖關，和孩子們一起在暑假開心玩體育。

一場滾球大賽熱鬧展開，坐在中間的市長侯友宜也是孩子們口中的侯伯伯，球技似乎只是還過得去，倒是各校代表平時有練有差，落實運動平權，新北市首創全國第一套符應課綱適應體育教材，讓特教及體育老師可以共同合作，設計適合各種身障程度的課程及運動，讓每個孩子都擁有運動權利，這一天侯市長就與身障生、自閉生等一起滾球，孩子們大展球技，丟出不錯的球時，大人似乎比小朋友還興奮。

侯友宜市長表示，新北市非常重視運動平權，首創全國第一套符應108年課綱素養導向的適應體育課教案教材，讓特教及體育老師可以共同合作，設計適合各種身障程度的課程及運動，以讓每個孩子擁有運動權利，這套教材也運用入今天的營隊闖關。

侯友宜指出，今年暑假在各行政區校園辦理了60梯次以上身障生育樂營隊，協助減輕800個家庭家長的負擔。營隊活動除了有地板滾球外，還有攀岩、獨輪車、水中運動營等，新北市未來將持續辦理各項活動，讓身障孩子不受限於個人體能，能和一般生一樣馳騁於運動場，盡情揮灑青春的汗水。

今日在青山國中小體育館地板滾球大賽現場，加油聲此起彼落，學生們也笑開懷，流露出平日少有的自信與熱情。青山國中小自閉生阿樂說：「我很愛打地板滾球，每天練習，希望能得第一名！」。九年級學障生阿勇也說：「我之前很沒有自信，以為自己沒能力，但是透過地板滾球運動找到自信心。