新北市政府同仁及洽公民眾 10日起強制戴口罩

台灣新增多起武漢肺炎境外移入個案。新北市政府表示，10日起進入市府洽公及市府同仁均須配戴口罩，體溫異常或未配戴口罩者不得進入，密閉空間、營業場所與電梯內也應配戴口罩。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在國際間不降反升，染疫人數飆高，為保護市民健康，新北市政府今天表示，10日起上班時間進入市府行政大樓，除了持續配合接受量體溫外，一律得戴口罩，體溫異常或未配戴口罩者不得進入，包括市府同仁、廠商、民眾等一體適用。

新北市政府發布公告指出，電梯、醫療院所、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、休閒娛樂場所、宗教場所及大型活動等密閉空間，民眾均應配戴口罩並注意咳嗽禮節。

新北市府人員表示，新北市內舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室等，須採實名（聯）制、量體溫、提供乾（溼）洗手設備、保持社交距離或配戴口罩；以及設備使用後消毒清潔，且紀錄須留存28天以供查核，否則依法開罰新台幣3000元至1萬5000元，未改善者按次處罰。