環狀線捷運土地開發 秀朗橋站簽約興建商辦大樓

捷運環狀線秀朗橋站土地開發案，今天上午舉辦簽約儀式，將接續目前通車的秀朗橋站1號及2號出入口興建商辦大樓，預估投資金額約新台幣22億元，預計民國114年啟用。

新北市捷運工程局表示，秀朗橋站開發案為新北市府首件自行辦理的捷運土地開發案，經由資格、規格及價格共3階段評選程序，冠德建設公司為最優申請人。

新北市捷運工程局表示，秀朗橋站共構開發計畫，將接續目前通車的秀朗橋站1號及2號出入口，自地上6層向上興建至20層，總樓地板面積約1萬3700坪的商辦大樓，預估投資金額約新台幣22億元，可挹注捷運建設自償性經費約4億元，預計民國114年啟用。

新北市捷運工程局表示，捷運環狀線14座車站中有10站規劃辦理土地開發，目前秀朗橋站、中和站、中原站與景平站皆已徵得投資人，其中景平站也將於近期與投資人簽約。

新北市捷運工程局表示，預計民國110年底前陸續啟動板橋站、橋和站、板新站、新埔民生站、新北產業園區站、十四張站及機廠等土地開發招商，除分回不動產挹注捷運建設自償性經費外，可同時帶動周邊地區發展。